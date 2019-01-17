ALES sınavı başvuru tarihi ve şartları nedir 2019 ÖSYM ALES ne zaman yapılacak

ALES sınav başvuru tarihi açıklandı mı? 2019 ÖSYM ALES ne zaman yapılacak? ALES sınavı başvuru şartları neler? sorusunun yanıtı, yüksek lisans yapacak olan binlerce aday tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2019 yılı sınav takvimiyle birlikte ALES sınavı ve başvuru tarihleri belli oldu. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına girecek adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir. İşte 2019 ALES sınav başvuru tarihi ve şartları

Yüksek lisans eğitimi almak isteyen binlerce üniversite mezunu vatandaş internet üzerinden 2019 ALES sınavı ve başvuru tarihlerini sorgulamaya başladı.

2019-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) 5 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 30 Mayıs'ta açıklanacak. 22 Eylül'de gerçekleştirilecek 2019-ALES/2'nin sonuçları 17 Ekim'de, 17 Kasım'da düzenlenecek 2019-ALES/3'ün sonuçları da 12 Aralık'ta ilan edilecek.

ALES NEDİR?



Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren ve tam adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı olan ALES, ilkbahar döneminde 1 ve sonbahar döneminde 2 olmak üzere yıl içerisinden toplamda 3 kez yapılır.



ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?



ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nca (ÖSYM) 5 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak olan 2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları 5 Mart 2019 - 13 Mart 2019 tarihleri arasında yapıldı.



2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 5 Mart 2019 tarihinde 81 il merkezi ile Lefkoşa’da (sadece Sonbahar Dönemi Sınavı) uygulanacaktır.



ALES sınavında sınavın süresi 2,5 saat yani 150 dakika olarak belirlendi. ALES Sınavına hazırlanacak adayların sınava gireceği tarih de belli oldu.



2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019 ALES/1) başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Buna göre 2019 ALES/1 başvuruları 5-13 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacak olup geç başvuru tarihi 28 Mart 2019 olarak belirlendi. 2019 ALES/1 5 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak olup sonuçlar 30 Mayıs 2019 tarihinde açıklanacak.





2019 ALES/2 başvuruları 9-17 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak olup geç başvuru tarihi 31 Temmuz 2019 olarak belirlendi. 2019 ALES/2 22 Eylül 2019 tarihinde yapılacak olup sonuçlar 17 Ekim 2019 tarihinde açıklanacak.



2019 ALES/3 başvuruları 17-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak olup geç başvuru tarihi 8 Ekim 2019 olarak belirlendi. 2019 ALES/3 17 Kasım 2019 tarihinde yapılacak olup sonuçlar 12 Aralık 2019 tarihinde açıklanacak.

ALES HAKKINDA MERAK EDİLENLER

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı , ÖSYM tarafından yapılan ve akademik kadrolara girmeyi hedefleyenlerin girmeleri zorunlu olan bir sınavdır. Yüksek lisans ve doktora eğitimi alabilmek için bu sınava girmek gerekmektedir. ÖSYM’nin ilkbahar ve sonbahar olmak üzere yılda iki kez düzenlediği bu sınav ile öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, okutman, uzman, eğitim öğretim planlamacısı ve çevirici gibi kadrolara geçmek mümkündür. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 4 yıllık lisans mezunları ya da son sınıf öğrencilerinin katılabileceği bir sınavdır. Tezli yüksek lisans eğitimi için bu sınavdan puan istenmektedir, ancak tezsiz yüksek lisans için böyle bir şart yoktur.



ALES genel olarak baktığımızda diğer sınavlar gibi yoğun bilgi gerektirmeyen mantıksal düşünmeyi gerektiren bir sınavdır. Ancak sorular her ne kadar kolay olsa da soru tarzlarını bilmeyenler için zorlanılabilecek sınavlardandır. Geçtiğimiz ay yapılan değişiklik ile 4 bölümden oluşan bu sınav artık 2 bölüm şeklinde yapılacak. Sınavda sayısal ve sözel olmak üzere iki bölüm olacak. Sınavda sayısal %50 ağırlıklı, sözel de %50 ağırlıklı olmaktadır. Toplamda 100 sorudan oluşan sınavın 50 sorusu sayısaldan, 50 sorusu da sözelden geliyor.



Sözel kısımda sözcükte anlam, cümlede anlam, parçada anlam, cümle tamamlama, metin tamamlama, düşünce akışını bozan ifadeyi bulma, kesin yargıya ulaşma gibi konulardan sorular olacaktır. Sayısal kısımda ise matematiksel ilişkilerden faydalanma, problemler ve geometri konulardan sorular gelecektir. Söze kısım adayların akıl yürütme becerilerini ölçmeyi hedeflemektedir. Sayısal kısımda ise çözümleme, sıralama, analiz etme, mantıksal akıl yürütme ve yorumlama kabiliyetleri ölçülecektir.



ALES Kaç Dakika?

Sınav süresi toplamda 150 dakikadır.



ALES Sınav Ücreti Ne Kadar?

Sınav ücreti 100 TL’dir. Geç başvuru ücreti ise 150 TL’dir.



ALES Kaç Bölümden Oluşur?

Sınav sayısal ve sözel olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.



ALES Kaç Sorudur?

50 sayısal, 50 sözel soru vardır.



ALES Yılda Kaç Kez Yapılır?

Yılda üç kez yapılır.



ALES’e Kaç Kez Girilebilmektedir?

Sınava giriş konusunda herhangi bir sınırlama yoktur.



ALES Geçerlilik Süresi Ne Kadar?

2017 yılı itibariyle ALES puanı geçerlilik süresi 5 yıldır.



ALES Puanı Nasıl Hesaplanır?

ALES 100 puan üzerinden hesaplanmaktadır. %50 sayısal kısım, %50 sözel kısımdır.