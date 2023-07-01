Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) sınav tarihi, başvuru sürecinin başlayacak olmasıyla birlikte sorgulanmaya başlandı. ÖSYM tarafından bu yılın ikinci ALES sınavı için başvuru tarihleri açıklandı. Üniversite mezunlarının yüksek lisans eğitimi alabilmek için katılım sağladığı ALES sınavının başvuruları 4 Temmuz'da başlıyor. Peki Peki ALES sınavı ne zaman? İşte ÖSYM 2023 sınav takvimi ALES/2 sınav ve başvuru tarihleri

ALES SINAVI NE ZAMAN?



ÖSYM 2023 sınav takvimine göre ALES/2 tarihi belli oldu. Yılda 3 kez gerçekleştirilen ALES sınavının ikincisi 20.08.2023 tarihinde yapılacak.

2023 ALES SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

ALES/2 başvuruları 4 Temmuz'da başlayıp, 10 Temmuz tarihinde sona erecek. Sınavın geç başvuruları ise 19 Temmuz'da alınacak.

ALES/3 başvuruları 29 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında alınacak.

ALES/3 sınavı ise 19.11.2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

ALES başvuruları ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

ALES NEDİR VE KİMLER GİREBİLİR?

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) puanı tezli yüksek lisansa, akademik personel kadrolarına ve doktoraya başvururken kullanılmaktadır. Tüm bunların yanı sıra lisansüstü eğitim için yurt dışına gönderilecek adayların belirlenmesinde de ALES puanı etkili olmaktadır.

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanabilmek için, alanındaki puan türünde yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılırlar.

ÖSYM tarafından düzenlenen ve Akademik personel kadrolarında yer almak isteyen adayların katılım sağladığı ALES sınavı yılda üç kez gerçekleştiriliyor.