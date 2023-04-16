ALES sınavı saat kaçta bitiyor? ALES kaç dakika sürecek? 2023 ALES sınav süresi

ALES sınavı saat kaçta bitiyor? sorusu, sınava katılacak olan adaylar tarafından sorgulanıyor. ALES sınavı saat 10.15'te başlayacak. Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek. Adaylar, ALES sınav saati ve süresiyle ilgili bilgileri araştırıyor. Peki, ALES saat kaçta bitiyor, sınav kaç dakika sürecek? İşte ALES sınav saati ve süresi hakkında ayrıntılar

ALES KAÇ DAKİKA SÜRECEK?



ALES/1 sınavı saat 10.15'te başlayıp 150 dakika (2,5 saat) sürecek. Sınavın sonuçları ise 10 Mayıs 2023'de açıklanacak.

ALES SINAVI SAAT KACTA BİTİYOR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM'nin Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1) saat 10.15'te başlayıp 12.45'te sona erecek.

Sınavda, sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak.

ALES SINAV KURALLARI

Sınav süresince adayların;

– Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,

– Salondaki görevlilere soru sormaları,

– Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,

– Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları,

– Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,

– Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,

– Sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,

– Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM 2023 sınav takvimine göre ALES sonuçları 10.05.2023 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecek.