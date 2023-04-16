ALES'te 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? ALES puanı nasıl hesaplanır? ALES puan hesaplama formülü

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına katılan adaylar, puan hesaplaması yaparken ALES sınavında 4 yanlışın 1 doğruyu götürüp götürmediğini öğrenmek istiyor. ALES puanı, özel formüller ve geçmiş yıllardaki istatistiksel veriler kullanılarak hesaplanmaktadır. Buna göre ALES'te 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? ALES puan hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...

ALES'TE YANLIŞ DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023 ALES/1) 16 Nisan 2023 Pazar günü gerçekleştiriliyor. Sınavda testlerde 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir.Sınavda adaylara toplam 100 soru için 150 dakika süre veriliyor. ALES'e katılan adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularını çözerek ALES net hesaplaması yapabilecekler. ALES puan hesaplama formülü 2023...

ALES PUANI NASIL HESAPLANIR?



ALES, yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalarda puanı kullanılan sınavdır.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nda sayısal ve sözel testler uygulanıyor.

Sınavda, sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşuyor.

Sayısal ve sözel olmak üzere iki testten oluşan sınavda, her bölümde 50 olmak üzere toplam 100 soru bulunmaktadır. ALES'e katılan adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularını çözerek ALES net hesaplaması yapabilecekler. İşte ALES net hesaplama formülü

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında alınan puan; adayın netleri, özel formüller ve geçmiş yıllardaki istatistiksel veriler kullanılarak hesaplanmaktadır.

ALES PUANI NASIL HESAPLANIR?

ALES puanı hesaplanırken her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

ALES PUAN HESAPLAMA FORMÜLÜ

ALES SAYISAL KONU DAĞILIMI

Sınav içeriği iki testten ve toplamda 100 sorudan oluşur. Sayısal testinde matematik, Sözel testinde ise Türkçe soruları sorulmaktadır. Her bir test 50 sorudan oluşur.

ALES KATSAYI TABLOSU SAYISAL /SÖZEL

Sayısal 0,75 0,25

Sözel 0,25 0,75

Eşit Ağırlık 0,50 0,50

ALES puan hesaplama yönteminde 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Hesaplama formülü uygulanmadan önce doğru cevaplardan yanlış cevapların 4'te 1'İ çıkarılarak ham puan elde edilir. Ham puanlar aşağıda ileteceğimi katsayılar ile hesaplanarak yine aşağıda görselini görebileceğiniz standart sapma oranı içeren formüle uygulanarak sayısal, sözel ve eşit ağırlık olmak üzere üç adet olan ALES puan türlerine göre hesaplanır.

ALES Sayısal testinde 50 adet matematik sorusu sorulmaktadır. Matematik konuları daha çok temel matematik bilginizi ölçen Mat-1 düzeyindedir. Ayrıca daha zorlayıcı sayısal mantık soruları da bulunur. ALES sayısal alan puan türü için sayısal testinin katsayısı sözel testine göre fazladır. Bu nedenle sayısal puan türü için ağırlıklı olarak matematik konularını çalışmalı eksiklerinizi gidermeli ve bol bol alıştırma yapmalısınız. Ayrıca ALES Sayısal puanına ihtiyacı olan adayların yüksek puan almak için ALES Sözel soruları için sayısal testinden vakit kaldığı sürece sözel testini de çözmeleri gerekmektedir bunun için ALES Sözel Konu ve Soru Tipleri yazımızı incelemenizi öneririz.

ALES sayısal konuları aşağıda iletildiği gibidir:

* Temel Kavramlar

* Çözümleme

* Bölme ve Bölünebilme

* Asal Çarpanlar

* EBOB-EKOK

* Rasyonel Sayılar

* Sıralama

* Basit Eşitsizlikler

* Mutlak Değer

* Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma

* Üslü Sayılar

* Köklü Sayılar

* Denklemler

* Oran-Orantı

* Sayı ve Kesir Problemleri

* Yaş Problemleri

* İşçi ve Havuz Problemleri

* Hareket Problemleri

* Yüzde-Kar-Zarar ve Faiz Problemleri

* Karışım Problemleri

* Kümeler

* İşlem

* Saymanın Temel İlkesi ve Olasılık

ALES SAYISAL MANTIK KONULARI

* Grafik Yorumlama ve Tablo Okuma

* Şekil, Yetenek ve Sayı Dizileri,

* Mantıksal Muhakeme Problemleri

ALES GEOMETRI KONULARI

* Doğruda Açılar

* Üçgende Açılar

* Üçgende Uzunluk ve Alan

* Üçgende Açıortay

* Kenarortay ve Benzerlik

* Dörtgenler, Çember ve Daire, Analitik Geometri, Katı Cisimler