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ALES sonuçları açıklandı! ALES 2 sonuçları sorgulama ekranı sizlerle

ALES sonuçları açıklandı! ALES 2 sonuçları sorgulama ekranı merak ediliyor. 22 Eylül 2019 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2019-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adaylar, sınav sonuçlarına 04 Ekim 2019 tarihinde saat 09.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler. 22 Eylül 2019 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2019-ALES/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u da erişime açıldı. ALES sonuçlarına dair merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

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ALES'e giren öğrenciler büyük bir heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyorlardı. ALES sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre 22 Eylül 2019 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2019-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Ekim 2019 tarihinde saat 09.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler. ALES 2 sonuçları sorgulama ekranı yoğun olarak ziyaret edilmeye başlandı. ALES sonuçlarına dair tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 
 
ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI! 
22 Eylül 2019 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2019-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
 
Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Ekim 2019 tarihinde saat 09.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
 

ALES 2 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 

 

ÖSYM EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

 
ALES/2 SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI! 
22 Eylül 2019 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2019-ALES/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
 
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 24 Eylül 2019 tarihinde saat 09.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
 
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.
 

2019-ALES/2 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI  

 
ALES NEDİR?
ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), ÖSYM tarafından düzenlenen ve çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılacak başvurularda adayların yeterliliğini belirlemede kullanılan bir sınav türüdür. Bu kapsamda ALES puanı;
 
– Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,
 
– Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,
 
– Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde,
 
– Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programları kapsamında kullanılmaktadır.
 
ALES, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yılda iki kez yapılmaktadır.
 
7 Eylül 2018 tarihinde yapılan bir düzenleme ile, ALES’in test ve soru sayıları azaltıldı, süresi kısaltıldı ve geçerlilik süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarıldı.
 

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