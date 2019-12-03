ALES sonuçları açıklandı! ALES sonuç sorgulama ekranı burada

ALES sonuçları açıklandı. ALES sonuç sorgulama ekranına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı. ALES sonuçlarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI

17 Kasım 2019 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 03 Aralık 2019 tarihinde saat 16.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

ALES NEDİR ?

ALES olarak kısaltılan sınavın adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavıdır. Adından da anlaşılacağı üzere lisansüstü öğrenim görmek isteyen yada akademik kariyer planlaması yapan kişilerin girdiği sınavdır.

2020 ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan 2020 sınav takvimine göre ALES/1 sınavı 3 Mayıs tarihinde yapılacak. Başvurular ise 13 - 23 Mart tarihleri arasında yapılacak. Sınav sonuçları ise 28 Mayıs'ta açıklanacak.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca;

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde, ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.