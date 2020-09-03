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Eğitim

ALES sonuçları açıklandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sonuçlarının bugün açıklanacağını bildirdi.

AA03 Eylül 2020 Perşembe 09:57 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 10:21
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Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 16 Ağustos'ta düzenlenen ALES/1'e ilişkin şunları kaydetti:

"Değerli ALES adaylarımız, lisansüstü başvurularınızı yapabilmeniz için sonuç açıklama tarihini öne alarak 7 Eylül olarak ilan etmiştik. Çalışmalarımızı hızlandırdık ve değerlendirme işlemlerini daha erken tamamladık ve bugün sonuçları sizlerle paylaşacağız. Hayırlı olsun."

SONUÇLAR AÇIKLANDI

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Açıklamada, 16 Ağustos tarihinde uygulanan 2020 ALES/1'e ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtilerek, "Adaylar sınav sonuçlarına 3 Eylül 2020 tarihinde ÖSYM'nin 'https://sonuç.osym.gov.tr' internet adresinden TC Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler" denildi.

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