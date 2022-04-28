ALES sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM, ALES sonuç tarihini Mayıs ayının 12'si olarak açıklamıştı. Hl böyle olunca adaylar "ALES sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Sonuçlar ÖSYM takvimine göre 14 gün önce açıklanmış oldu. Adaylar, ALES sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşılabilecekler. İşte ÖSYM giriş e-Devlet ALES sonuçları sorgulama ekranı

ALES sonuçları açıklandı. ALES sonuçları ÖSYM takvimine göre 12.05.2022 tarihinde açıklanacaktı. Değerlendirmelerin erken bitmesi nedeniyle sınav sonuçları 14 gün önce açıklanmış oldu.

Adaylar ALES sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara ayrıca sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Adaylar, ALES sonuçlarına ÖSYM giriş e-Devlet https://www.turkiye.gov.tr/osym-aday-islemleri-sistemi adresi üzerinden de ulaşabilecek. İşte 2022 ALES sınav sonuçları...

ÖSYM tarafından yılda 3 defa düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın 2.'si Haziran ayında yapılacak.

ALES 2 NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES/2 başvuruları 24 Haziran'da başlayacak ve 4 Temmuz'da sona erecek. Sınav ise 21 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

ALES/3 başvuruları 30 Eylül'de başlayacak ve 10 Ekim'de sona erecek. Sınav ise 20 Kasım'da yapılacak.