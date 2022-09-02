ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM AİS ALES sonuçları e-devlet sorgulama ekranı

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sonuçları ÖSYM tarafından erken açıklandı. ÖSYM, ALES sonuç tarihini Eylül'ün 9'u olarak açıklamıştı. ALES sonuçları ÖSYM takvimine göre 7 gün önce açıklanmış oldu. Adaylar, ALES sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşılabilecekler. İşte ÖSYM AİS ALES sonuçları e-devlet sorgulama ekranı

ALES sonuçları açıklandı. ALES sonuçları ÖSYM takvimine göre 09.09.2022 tarihinde açıklanacaktı. Değerlendirmelerin erken bitmesi nedeniyle sınav sonuçları 7 gün önce açıklanmış oldu.

ALES SONUÇLARI SORGULAMA (ÖSYM)

Adaylar ALES sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara ayrıca sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Adaylar, ALES sonuçlarına ÖSYM giriş e-Devlet https://www.turkiye.gov.tr/osym-aday-islemleri-sistemi adresi üzerinden de ulaşabilecek. İşte 2022 ALES sınav sonuçları...

ÖSYM AİS E-DEVLET ALES SONUÇLARI



ÖSYM tarafından yılda 3 defa düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın 2.'si Haziran ayında yapılacak.

ALES SORU VE CEVAP KAĞITLARI ERİŞİME AÇILDI



21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevapları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 02 Eylül 2022 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

ALES 3 NE ZAMAN?

ALES/3 sınavı 20.11.2022 tarihinde gerçekleşecek. Sınavın başvuruları 30.09.2022- 10.10.2022 tarihleri arasında alınacak.