ALES soruları ve cevap anahtarı yayımlandı. 2022 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı soruları ile cevap anahtarı 10 gün süreyle adayların erişimine açık olacak. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ve ALES/1 soru-cevap anahtarı.

ALES sınavının Sorular ve cevap anahtarı yayımlandı. ÖSYM'den yapılan açıklama şöyle; 17 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2022-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

ALES/1 SORULARI VE CEVAPLARI IÇIN TIKLAYIN

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 17 Nisan 2022 tarihinde saat 13.55'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

ÖSYM ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2022 sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre ALES sonuçları 12 Mayıs 2022 tarihinde erişime açılacak.