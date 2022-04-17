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Eğitim

ALES sonuçları ne zaman açıklanır? ALES/1 soruları ve cevapları yayınlandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ALES/1 soru ve cevaplarını yayınladı. Sınava katılanlar, ALES sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 17 Nisan 2022 Pazar günü gerçekleştirilen ALES sınavına katılan adaylar, Temel Soru Kitapçığındaki soru ve cevaplara ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 gün süreyle erişebilecekler. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanır? İşte ALES/1 soruları ve cevapları

17 Nisan 2022 Pazar 16:12 - Güncelleme: 17 Nisan 2022 Pazar 16:12
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ALES soruları ve cevap anahtarı yayımlandı. 2022 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı soruları ile cevap anahtarı 10 gün süreyle adayların erişimine açık olacak. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ve ALES/1 soru-cevap anahtarı.

ALES sınavının Sorular ve cevap anahtarı yayımlandı. ÖSYM'den yapılan açıklama şöyle; 17 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2022-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

ALES/1 SORULARI VE CEVAPLARI IÇIN TIKLAYIN

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 17 Nisan 2022 tarihinde saat 13.55'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

ÖSYM ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2022 sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre ALES sonuçları 12 Mayıs 2022 tarihinde erişime açılacak.

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