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Eğitim

ALES soruları yayınlandı! ÖSYM AİS 2023 ALES/2 Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

ALES/2 soruları ve cevapları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Yılda 3 kez yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ikincisi 20 Ağustos'ta uygulandı. Sınava katılan adaylar, ALES soruları ve cevap anahtarına kontrol ederek puanlarını hesaplayabilecekler. AİS 2023 ALES/2 Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı ÖSYM'nin Aday İşlemleri (AİS) menüsünden erişebilecekler. İşte ÖSYM AİS 2023 ALES/2 Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

4 Eylül 2023 Pazartesi 15:04 - Güncelleme:
ALES soruları yayınlandı! ÖSYM AİS 2023 ALES/2 Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı
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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı!nın cevap kağıtları ile aday cevapları erişime açıldı. Sınavda adayşara yöneltilen soruların doğru cevapları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden görüntülenebilecek. ALES soruları, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İşte ÖSYM AİS 2023 ALES/2 Soru Kitapçığı ve cevapları

ALES SORULARI YAYINLANDI!

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2), cevap kağıtları ile aday cevapları erişime açıldı.

2023-ALES/2 adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 04 Eylül 2023 tarihinde saat 14.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar; ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecektir.

ÖSYM AİS 2023 ALES/2 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

Ayrıca adaylar; ALES cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecektir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) sitesindeki duyuruya göre, 2023-ALES/2 adayların cevap kağıtlarının görüntüleri, cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları yayımlandı.

Adaylar, cevap kağıtlarına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr/" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün boyunca ulaşabilecek.

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