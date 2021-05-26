26 Mayıs 2021 Çarşamba 14:31 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 14:31

ALES sözel puanı ile alan bölümler, ALES sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte gündeme geldi. Akademik kariyer yapmak isteyenlerin katıldığı ALES'in sözel puanı ile alan bölümleri, İlahiyat, Türk dili ve edebiyatı, tarih, okul öncesi öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği, iletişim gibi branşlardan oluşuyor. Peki ALES sözel puanı ile alan bölümler hangileri? İşte ALES sözel puan bölümlerinin tamamı...

ALES sözel puanı ile alan bölümler: İlahiyat, Türk dili ve edebiyatı, tarih, okul öncesi öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği, coğrafya, radyo-televizyon ve sinema, halkla ilişkiler.

İletişim ve Medya Çalışmaları SÖZ

İngiliz Dili Eğitimi SÖZ

Eğitim Bilimleri EA/SÖZ/SAY

İç Mimarlık – MS (Türkçe) EA/SÖZ/SAY

İletişim ve Medya Çalışmaları – MA SÖZ

İletişim ve Medya Çalışmaları – MA (Türkçe) SÖZ

İngiliz Dili Eğitimi – MA SÖZ

Eğitim Bilimleri – MEd EA/SÖZ/SAY

Okul Öncesi Eğitim – (Türkçe) EA/SÖZ/SAY

Eğitim Programları ve Öğretim – (Türkçe) EA/SÖZ/SAY

Eğitim Yönetimi ve Denetimi – MEd (Türkçe) EA/SÖZ/SAY

Gastronomi – MS (Türkçe) SÖZ

ALES Sözel Bölümleri Nelerdir?

ALES sözel puan türü ile başvuruda bulunacak adaylar, üniversitelerin sözel lisans bölümlerinde öğrenci veya mezun olmalıdır. Bu alanlardan bazıları, İletişim Bilimleri, Hakla İlişkiler, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, İlahiyat, Reklamcılık, Sanat Tarihi, Sinema ve Televizyon, Türk Dili ve Edebiyatıdır.

ALES Sözel Puan Türü Hesaplanması

ALES'in sınav olarak sayısal ve sözel olarak iki alan olduğunu iletmiştik. ALES puanı hesaplanırken sayısal ve sözel standart puanlarının hesaplanmasının ardından ALES sözel puan türü ile başvuru yapacak adaylar için 0,75 sözel, 0,25 sayısal test ağırlık puanı kullanılarak sözel puanı hesaplanmaktadır. ALES puan türleri ve test ağırlıklarını gösteren tabloya aşağıda ulaşabilirsiniz.

ALES Sayısal 0,75 0,25

ALES Eşit Ağırlık 0,50 0,50

ALES Sözel 0,25 0,75

ALES sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türü hesaplanırken aşağıdaki formül uygulanmaktadır:

ALES / 2 NE ZAMAN?

ALES /2 sınavı Eylül'ün 19'unda düzenlenecek. Sınavın başvuruları ise Ağustos'un 3'ü ile 11'i arasında alınacak.

ALES Nedir?

Akademik Personel ve Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES), ÖSYM sınav takviminin düzenini engelleyecek bir engel bulunmadığı takdirde yılda üç defa düzenlenmektedir. Akademik kariyer yapmak ve akademik kadrolara yerleşmek isteyen adayların ALES puanına ihtiyacı bulunmaktadır. Bunun yanında yurt dışı yüksek lisans ve doktora eğitimleri için başvuran adaylar da ALES sınav sonuç belgesine sahip olmalıdırlar.

2017 yılı itibariyle daha önce üç yıl olan ALES sonucunun geçerlilik süresi 5 yıl olarak değiştirilmiştir. Yıl içinde gerçekleştirilecek olan ALES'lerin hepsine girebilirsiniz ve istediğiniz sonucu başvuru yaparken ilgili kurumlara sunabilirsiniz.

Sınav içeriği bakımından sınava giren adayların bilgi birikimini ölçen sorulardan ziyade ağırlıklı olarak mantıksal analiz gerektiren sorular barındırır. Sayısal alanda Matematik soruları, Sözel alanda ise Türkçe soruları sorulmaktadır. Hem sayısal hem de sözel alanda 50şer adet toplamda 100 soru bulunur.