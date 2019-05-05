ALES yapıldı

81 il merkezinde ve KKTC Lefkoşa'da düzenlenen sınava 259 bin 649 aday başvuru yaptı.

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 50 sayısal 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru soruldu ve 150 dakika süre verildi.

ÖSYM takvimine göre ALES sonuçlarının 30 Mayıs'ta açıklanması planlanıyor.