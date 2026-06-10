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Eğitim

ALES/2 başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ikinci oturumu olan ALES/2 için başvuruların erişime açıldığını duyurdu.

İHA10 Haziran 2026 Çarşamba 10:25 - Güncelleme:
ALES/2 başvuruları başladı
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ÖSYM, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2026-ALES/2 2 Ağustos tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 10-18 Haziran tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını 10 Haziran saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-ALES/2 Başvuru Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuz'a ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

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