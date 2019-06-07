Ana dillerinde okuma yazmayı okulda öğrendiler

2012 yılında zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanunla birlikte ortaokullarda seçmeli ders olarak okutulan Kürtçe ve Zazacanın da bulunduğu "Yaşayan Diller ve Lehçeler" dersi kapsamında öğrenciler ana dillerini okul ortamında öğrenme fırsatı buldu.

Bu yerleşim yerlerinden biri olan Lice ilçesindeki 14 ortaokuldan "Yaşayan Diller ve Lehçeler" dersinin uygulandığı 7'sinde öğrenciler tercihini yaptı. Öğrencilerden 969'u tercihini Kürtçe, 175'i ise Zazaca eğitimden yana kullandı.

Öğrenciler haftada 2 saat aldıkları eğitimle evde, sokakta ve günlük yaşamlarında konuştukları ana dillerinde okuma yazma öğrenmekten memnun.

AMACIMIZ İNSANIMIZIN DİLİNİ RAHATLIKLA ÖĞRENMESİ

Kaymakam Abdulkadir Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 14 ortaokul bulunduğunu bu kurumlardan talebe göre 5'inde Kürtçe, 2'sinde ise Zazaca seçmeli dersin okutulduğunu söyledi.

"İnsanımız Kürtçeyi, Zazacayı çok rahat bir şekilde, devletimizin sunduğu imkanlarla okullarında en düzgün şekilde öğrenmekte." diyen Çelik, bölgede yaşayan vatandaşların dünyadaki gelişmeleri takip etmesi için de Anadolu Ajansı (AA) ve TRT'nin Kürtçe ve Zazaca yayın yaptığını hatırlattı.

Çelik, şöyle konuştu:

"Birileri Kürtçe konusunu hep kaşıdı, bunu kullanarak bizleri birbirimizden ayırmaya çalıştı. Devletimiz okullarında bu dersleri seçmeli ders olarak okutarak vatandaşın, çocukların rahatlıkla kendi ana dilini öğrenmelerini sağladı. Bunu da sağlamaya devam ediyoruz. Amacımız insanımızın birilerinin eline düşmeden, oyuncağı, malzemesi olmadan, en düzgün ve kolay şekilde dilini rahatlıkla öğrenmesi."

"BU İMKANI SAĞLADIKLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Ana dilinde eğitim alan öğrencilerden Sara Yıldız, devletin sağladığı imkan ile ana dili olan Kürtçeyi öğrenmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Yıldız, "Okulumuzda Kürtçe öğreniyoruz. Bu imkanı sağladıkları için teşekkür ederiz." diye konuştu.

Ozan Mirza Alev, Kürtçe dersinde sayıları, harfleri, günlük diyalogları öğrendiklerini belirterek, Kürtçe eğitimi ana dili olduğu için seçtiğini aktardı.

"Evde, sokakta oyun oynarken, ailem ile konuşurken hep bu dili konuşuyorduk." diyen Alev, bu eğitim sayesinde ana dili ile ilgili bilmediklerini öğrendiğini belirtti.

Alev, "Artık daha güzel okuyabiliyorum, yazabiliyorum. Daha anlaşılır konuşabiliyorum." ifadelerini kullandı.