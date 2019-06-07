28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,849
  • 6,5931
  • 250.981
  • 91.546
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EĞİTİM

  1. Haberler
  2. Eğitim

Ana dillerinde okuma yazmayı okulda öğrendiler

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ortaokulda eğitim gören yüzlerce öğrenci ana dillerinde okuma yazma öğrendi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

2012 yılında zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanunla birlikte ortaokullarda seçmeli ders olarak okutulan Kürtçe ve Zazacanın da bulunduğu "Yaşayan Diller ve Lehçeler" dersi kapsamında öğrenciler ana dillerini okul ortamında öğrenme fırsatı buldu.

Bu yerleşim yerlerinden biri olan Lice ilçesindeki 14 ortaokuldan "Yaşayan Diller ve Lehçeler" dersinin uygulandığı 7'sinde öğrenciler tercihini yaptı. Öğrencilerden 969'u tercihini Kürtçe, 175'i ise Zazaca eğitimden yana kullandı.

Öğrenciler haftada 2 saat aldıkları eğitimle evde, sokakta ve günlük yaşamlarında konuştukları ana dillerinde okuma yazma öğrenmekten memnun.

AMACIMIZ İNSANIMIZIN DİLİNİ RAHATLIKLA ÖĞRENMESİ

Kaymakam Abdulkadir Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 14 ortaokul bulunduğunu bu kurumlardan talebe göre 5'inde Kürtçe, 2'sinde ise Zazaca seçmeli dersin okutulduğunu söyledi.

 

"İnsanımız Kürtçeyi, Zazacayı çok rahat bir şekilde, devletimizin sunduğu imkanlarla okullarında en düzgün şekilde öğrenmekte." diyen Çelik, bölgede yaşayan vatandaşların dünyadaki gelişmeleri takip etmesi için de Anadolu Ajansı (AA) ve TRT'nin Kürtçe ve Zazaca yayın yaptığını hatırlattı.

Çelik, şöyle konuştu:

"Birileri Kürtçe konusunu hep kaşıdı, bunu kullanarak bizleri birbirimizden ayırmaya çalıştı. Devletimiz okullarında bu dersleri seçmeli ders olarak okutarak vatandaşın, çocukların rahatlıkla kendi ana dilini öğrenmelerini sağladı. Bunu da sağlamaya devam ediyoruz. Amacımız insanımızın birilerinin eline düşmeden, oyuncağı, malzemesi olmadan, en düzgün ve kolay şekilde dilini rahatlıkla öğrenmesi."

"BU İMKANI SAĞLADIKLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Ana dilinde eğitim alan öğrencilerden Sara Yıldız, devletin sağladığı imkan ile ana dili olan Kürtçeyi öğrenmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Yıldız, "Okulumuzda Kürtçe öğreniyoruz. Bu imkanı sağladıkları için teşekkür ederiz." diye konuştu.

Ozan Mirza Alev, Kürtçe dersinde sayıları, harfleri, günlük diyalogları öğrendiklerini belirterek, Kürtçe eğitimi ana dili olduğu için seçtiğini aktardı.

"Evde, sokakta oyun oynarken, ailem ile konuşurken hep bu dili konuşuyorduk." diyen Alev, bu eğitim sayesinde ana dili ile ilgili bilmediklerini öğrendiğini belirtti.

Alev, "Artık daha güzel okuyabiliyorum, yazabiliyorum. Daha anlaşılır konuşabiliyorum." ifadelerini kullandı.

Trump destekçisine `milkshake´li saldırı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

IMF ABD'yi uyardı: Risk taşıyor

IMF ABD'yi uyardı: Risk taşıyor

Suudi Arabistan'da tutuklu din adamlarına 'kraliyet affı' iddiası

Suudi Arabistan'da tutuklu din adamlarına 'kraliyet affı' iddiası

MEB'den okulların internet siteleri için iki yeni tema

MEB'den okulların internet siteleri için iki yeni tema

Meksika Guatemala sınırına ulusal muhafız birlikleri konuşlandıracak

Meksika Guatemala sınırına ulusal muhafız birlikleri konuşlandıracak

Yüzyıllık vaatte geri sayım başladı

Yüzyıllık vaatte geri sayım başladı

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan hayatını kaybetti

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan hayatını kaybetti

İntihardan 7 yaşındaki oğlu kurtardı

İntihardan 7 yaşındaki oğlu kurtardı

Egzotik havyan operasyonu! İstanbul'da yakalandı

Egzotik havyan operasyonu! İstanbul'da yakalandı
 

POPÜLER HABERLER

Malezya´da bayram harçlığı geleneği ´duit raya´

Malezya´da bayram harçlığı geleneği ´duit raya´

Kendilerine özgü teknikleri dikkat çekiyor! Mühendis gibi...

Kendilerine özgü teknikleri dikkat çekiyor! Mühendis gibi...

Öyle bir yere ev yaptı ki! Görenler şaşırıyor...

Öyle bir yere ev yaptı ki! Görenler şaşırıyor...

Ormanda böyle hayatta kaldı!

Ormanda böyle hayatta kaldı!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA