Açıköğretim 2. üniversite Kayıt Tarihleri Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. Anadolu Üniversitesi'nde 2. üniversite okumak isteyen adaylar, okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere; Lisans eğitimi alanlar ön lisans veya lisans programlarına, Ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına kayıt yaptırabilir. Adaylar, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 2. üniversite kayıt işlemlerini https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresiüzerinden gerçekleştirebilecekler. Peki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 2. üniversite kayıt ne zaman? İşte 2023-2024 AÖF 2. üniversite kayıt tarihleri

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM 2. ÜNİVERSİTE KAYIT NE ZAMAN?



AÖF ikinci üniversite kayıt işlemleri başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 2. üniversite kayıtları 21.08.2023 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayıp, 16 Ekim Pazartesi günü saat 17:00'da sona erecektir.

Başvuru işlemleri http:// aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar, kaydının bulunduğu/mezun olduğu Yükseköğretim Kurumlarına başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.

Öğrenim bilgilerini güncelleştiremeyen adaylar kayıt tarihleri içerisinde çevrimiçi başvurusunu yaptıktan sonra sisteme yükledikleri belge asılları ile birlikte AÖF bürolarına başvurmaları gerekmektedir.

Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamaz. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.

Aday ödeme yaptıktan sonra (Ek özellik bilgisi olan Engelli, Şehit ve Gazi yakını hariç) kaydının tamamlanması için başvuru sayfasından onay vermelidir.

İKİNCİ ÜNİVERSİTEYE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Üniversitelerde halen öğrenci olan ya da bu programlardan mezun olan Ön lisans öğrencileri/mezunları sadece ön lisans programlarına, Lisans öğrencileri ise ön lisans ve lisans programlarına 2. üninversiteye kayıt yaptırabiliyorlar.

Kayıt Otomasyonu bağlantısından e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra İkinci Üniversite bağlantısındaki açıklamalar doğrultusunda başvuru adımlarını tamamlayarak Çevrim İçi (Online) Başvuru işlemini gerçekleştirecektir.

Adaylar, https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısından e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra İkinci Üniversite bağlantısındaki açıklamalar doğrultusunda başvuru adımlarını tamamlayarak Çevrim İçi (Online) Başvuru işlemini gerçekleştirecektir.

Adayların başvuru yapabilmesi için YÖKSİS sistemindeki öğrenim bilgilerinin güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar, kaydının bulunduğu/mezun olduğu Yükseköğretim Kurumuna başvurarak YÖKSİS sistemindeki bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır. YÖKSİS sisteminde bilgileri güncel olamayan adaylar, Çevrim İçi (Online) başvuru sayfasında öğrenim durumunu gösteren belgeyi yükleyerek, kayıt tarihleri içinde yükledikleri belgenin aslı ile bulundukları ildeki AÖF bürosuna başvurmalıdır. Çevrim İçi (Online) başvuru yapmayan aday kayıt yaptıramaz. Çevrim İçi (Online) başvuru yapmak kayıt için yeterli değildir.