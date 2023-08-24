DGS açıköğretim bölümleri ve taban puanları, tercih yapacak olan adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Dikey Geçiş Sınavından aldığı puanla Açıköğretim fakültesinin 4 yıllık bölümlerine geçiş yapmak isteyen adaylar, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim DGS Puanlarını öğrenmek istiyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023-DGS Kılavuzunda Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları yer alıyor. İşte DGS Açıköğretim bölümleri ve taban puanları 2023

Dikey Geçiş Sınavı'na katılan adaylar, aldıkları puanlar doğrultusunda açıköğretim veya örgün öğrenim bölümlerine geçiş yapabilecekler. 2023 DGS açıköğretim bölümleri, taban puanları ve Kontejanlarını aşağıdaki tablodan öğrenebilirsiniz.

2023-DGS: KILAVUZ VE BAŞVURU BİLGİLERİ



2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) İle Anadolu Üniversitesi Açiköğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi İle İşletme Fakültesi'nin Açiköğretim Lisans Programlarını, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin Açıköğretim Lisans Programlarını veİstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin Açıköğretim Lisans Programlarını Tercih Edebilecek Ön Lisans Programları

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM DGS PUANLARI



Kodu/ Program adı / Öğrenim süresi / Puan türü / Kontenjan /Lisans Alan Kodu

101011192 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) 4 SÖZ 5500 13 5111

101011226 Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) 4 EA 4500 13 6298

101011208 Sosyal Hizmet (Açıköğretim) 4 EA 450 13 6318

101010819 Sosyoloji (Açıköğretim) 4 EA 1000 13 3319

101011235 Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) 4 EA 3000 13 3361

Devlet Konservatuvarı

101090543 Çalgı Yapımı ve Onarımı 4 SÖZ 1 1387

101090174 Tiyatro 4 SÖZ 2 7126

101090544 Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar 4 SÖZ 2 8280

Edebiyat Fakültesi

101010025 Arkeoloji 4 EA 1 3111

101010907 Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) 4 SÖZ 2 22, 24, 94 3293

101010043 Sanat Tarihi 4 SÖZ 1 3299

101010052 Sosyoloji 4 EA 2 3319

Eğitim Fakültesi

101010097 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 1 3129

101010167 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZ 3 3275

101011305 Özel Eğitim Öğretmenliği 4 SÖZ 2 8136

101010255 Hukuk Fakültesi 4 EA 4 3209

Güzel Sanatlar Fakültesi

101090244 Cam 4 SÖZ 2 8160

101090539 Çizgi Film ve Animasyon 4 SÖZ 2 7152

101090546 Grafik Sanatlar 4 EA 2 7145

101090305 Seramik 4 EA 2 7189

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

101010264 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 EA 4 3141

101010273 İktisat 4 EA 6 3213

101010282 İktisat (İngilizce) 4 EA 5 22, 23, 24 3213

101010307 İşletme 4 EA 6 3226

101010316 İşletme (İngilizce) 4 EA 4 22, 23, 24 3226

101010325 Maliye 4 EA 5 3254

101090535 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA 3 3314

İktisat Fakültesi

101010722 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) 4 EA 2000 13 3141

101010731 İktisat (Açıköğretim) 4 EA 1000 13 3213

101010758 Maliye (Açıköğretim) 4 EA 2000 13 3254

101090538 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) 4 EA 6000 13 3314

101010837 Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) 4 EA 2000 13 3352

İletişim Bilimleri Fakültesi

101010352 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 4 SÖZ 6 22, 24, 34 5111

101010343 İletişim Tasarımı ve Yönetimi 4 SÖZ 8 9281

101010361 Sinema ve Televizyon 4 SÖZ 6 22, 24, 34 3307

İşletme Fakültesi

101011323 Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) 4 EA 2000 10, 13 9428

101010767 İşletme (Açıköğretim) 4 EA 6000 13 3226

101010846 Turizm İşletmeciliği (Açıköğretim) 4 EA 1500 3337

101090547 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) 4 EA 1500 13 9009

Sağlık Bilimleri Fakültesi

101010997 Dil ve Konuşma Terapisi 4 SAY 2 9332

101011005 Sosyal Hizmet 4 EA 7 6318

Turizm Fakültesi

101011014 Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 SÖZ 6 5108

101010925 Turizm İşletmeciliği 4 EA 5 3337

101011023 Turizm Rehberliği 4 SÖZ 4 4372

ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI



DGS ile geçiş yapabileceğiniz Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Faültesi (AÖF) bölümleri aşağıda görebilirsiniz.

DGS AÇIKÖĞRETIM BÖLÜMLERI

Sosyoloji

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

Yönetim Bilişim Sistemleri

İktisat Fakültesi Lisans Programları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İktisat

Kamu Yönetimi

Maliye

Uluslararası İlişkiler

İşletme Fakültesi Lisans Programları

İşletme

Konaklama İşletmeciliği

Havacılık İşletmeciliği

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi