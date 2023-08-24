DGS açıköğretim bölümleri ve taban puanları, tercih yapacak olan adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Dikey Geçiş Sınavından aldığı puanla Açıköğretim fakültesinin 4 yıllık bölümlerine geçiş yapmak isteyen adaylar, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim DGS Puanlarını öğrenmek istiyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023-DGS Kılavuzunda Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları yer alıyor. İşte DGS Açıköğretim bölümleri ve taban puanları 2023
Dikey Geçiş Sınavı'na katılan adaylar, aldıkları puanlar doğrultusunda açıköğretim veya örgün öğrenim bölümlerine geçiş yapabilecekler. 2023 DGS açıköğretim bölümleri, taban puanları ve Kontejanlarını aşağıdaki tablodan öğrenebilirsiniz.
2023-DGS: KILAVUZ VE BAŞVURU BİLGİLERİ
2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) İle Anadolu Üniversitesi Açiköğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi İle İşletme Fakültesi'nin Açiköğretim Lisans Programlarını, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin Açıköğretim Lisans Programlarını veİstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin Açıköğretim Lisans Programlarını Tercih Edebilecek Ön Lisans Programları
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM DGS PUANLARI
Kodu/ Program adı / Öğrenim süresi / Puan türü / Kontenjan /Lisans Alan Kodu
101011192 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) 4 SÖZ 5500 13 5111
101011226 Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) 4 EA 4500 13 6298
101011208 Sosyal Hizmet (Açıköğretim) 4 EA 450 13 6318
101010819 Sosyoloji (Açıköğretim) 4 EA 1000 13 3319
101011235 Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) 4 EA 3000 13 3361
Devlet Konservatuvarı
101090543 Çalgı Yapımı ve Onarımı 4 SÖZ 1 1387
101090174 Tiyatro 4 SÖZ 2 7126
101090544 Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar 4 SÖZ 2 8280
Edebiyat Fakültesi
101010025 Arkeoloji 4 EA 1 3111
101010907 Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) 4 SÖZ 2 22, 24, 94 3293
101010043 Sanat Tarihi 4 SÖZ 1 3299
101010052 Sosyoloji 4 EA 2 3319
Eğitim Fakültesi
101010097 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 1 3129
101010167 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZ 3 3275
101011305 Özel Eğitim Öğretmenliği 4 SÖZ 2 8136
101010255 Hukuk Fakültesi 4 EA 4 3209
Güzel Sanatlar Fakültesi
101090244 Cam 4 SÖZ 2 8160
101090539 Çizgi Film ve Animasyon 4 SÖZ 2 7152
101090546 Grafik Sanatlar 4 EA 2 7145
101090305 Seramik 4 EA 2 7189
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
101010264 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 EA 4 3141
101010273 İktisat 4 EA 6 3213
101010282 İktisat (İngilizce) 4 EA 5 22, 23, 24 3213
101010307 İşletme 4 EA 6 3226
101010316 İşletme (İngilizce) 4 EA 4 22, 23, 24 3226
101010325 Maliye 4 EA 5 3254
101090535 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA 3 3314
İktisat Fakültesi
101010722 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) 4 EA 2000 13 3141
101010731 İktisat (Açıköğretim) 4 EA 1000 13 3213
101010758 Maliye (Açıköğretim) 4 EA 2000 13 3254
101090538 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) 4 EA 6000 13 3314
101010837 Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) 4 EA 2000 13 3352
İletişim Bilimleri Fakültesi
101010352 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 4 SÖZ 6 22, 24, 34 5111
101010343 İletişim Tasarımı ve Yönetimi 4 SÖZ 8 9281
101010361 Sinema ve Televizyon 4 SÖZ 6 22, 24, 34 3307
İşletme Fakültesi
101011323 Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) 4 EA 2000 10, 13 9428
101010767 İşletme (Açıköğretim) 4 EA 6000 13 3226
101010846 Turizm İşletmeciliği (Açıköğretim) 4 EA 1500 3337
101090547 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) 4 EA 1500 13 9009
Sağlık Bilimleri Fakültesi
101010997 Dil ve Konuşma Terapisi 4 SAY 2 9332
101011005 Sosyal Hizmet 4 EA 7 6318
Turizm Fakültesi
101011014 Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 SÖZ 6 5108
101010925 Turizm İşletmeciliği 4 EA 5 3337
101011023 Turizm Rehberliği 4 SÖZ 4 4372
ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI
MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI
DGS ile geçiş yapabileceğiniz Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Faültesi (AÖF) bölümleri aşağıda görebilirsiniz.
DGS AÇIKÖĞRETIM BÖLÜMLERI
Sosyoloji
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet
Yönetim Bilişim Sistemleri
İktisat Fakültesi Lisans Programları
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
Kamu Yönetimi
Maliye
Uluslararası İlişkiler
İşletme Fakültesi Lisans Programları
İşletme
Konaklama İşletmeciliği
Havacılık İşletmeciliği
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi