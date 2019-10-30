Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri belli mi? AÖF güz dönemi sınavı ne zaman? gibi soruların yanıtları tüm öğrenciler tarafından merak ediliyor. Öğrenim hayatını Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi üzerinden devam ettiren öğrencilerin gözü güz dönemi sınav tarihlerine çevrildi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı aktif öğrencilerin 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavları, 14 Aralık 2019 Cumartesi ve 15 Aralık 2019 Pazar günlerinde yapılacak. Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri hakkında tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SINAV TARİHLERİ BELLİ Mİ?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı aktif öğrencilerin 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavları, 14 Aralık 2019 Cumartesi ve 15 Aralık 2019 Pazar günlerinde yapılacaktır. Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 18 Ocak 2020 Cumartesi ve 19 Ocak 2020 Pazar günlerinde yapılacaktır.

14-15 Aralık 2019 tarihlerinde yeni bir sınav merkezinde sınava girmek isteyen öğrenciler 22 Ekim 2019 Salı günü saat 23:59'a kadar sınav merkezi tercih işlemlerini yapmaları halinde Güz Dönemi Ara Sınavına yeni sınav merkezinde girebilirler.

22 Ekim 2019 tarihinden sonra yapılan sınav merkezi tercihleri bir sonraki sınavlar için geçerli olacaktır.

Öğrenciler; adres, büro ve sınav merkezi tercih işlemlerini http://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonundan, AÖF bürolarından ya da AOSDESTEK İletişim ve Çözüm Masasının 0850 200 46 10 telefon numarasını arayarak yaptırabilirler.

NASIL ÖĞRENCİ OLABİLİRİM?

Anadolu Üniversitesinin merkezi açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin önlisans ve lisans programlarına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır.

+ En az lise veya dengi okul mezunu olacak/olan adaylar için Yeni Kayıt

+ Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olacak/olan adaylar için Dikey Geçiş

+ Örgün öğretimde öğrenci olup açıköğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler için Yatay Geçiş

+ Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler* için İkinci Üniversite

*Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.