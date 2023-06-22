Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu ücreti ne kadar? AÖF yaz okulu online mı olacak?

Anadolu Üniversitesi yaz okulu ücreti, dönem sonu sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sorgulanmaya başlandı. Öğrencilerin AÖF 2022-2023 eğitim yılında başarısız oldukları dersler yaz okulunda telafi edilebilecek. AÖF bahar dönemi sınavları online olarak düzenlenmişti. Hal böyle olunca AÖF yaz okulu online mı olacak? sorusu gündeme geldi. Anadolu Üniversitesi, yaz okulu kayıtları için bir duyuru yayımladı. Buna göre 2023 AÖF yaz okulu ücreti ne kadar? İşte detaylar...

2023 AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?



Anadolu Üniversitesi 2023 AÖF Yaz Okulu kayıtları 3 Temmuz Pazartesi başlayıp 7 Temmuz Cuma günü 22.00'da sona erecek. Kayıtlar için 5 günlük bir süre verilmiş olmakla birlikte sonrasında ders seçimine ve kayıt işlemine izin verilmeyecek.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU ÜCRETİ NE KADAR 2023?



AÖF Yaz okulundan ders almak isteyen öğrenci, ilgili mevzuat hükümlerine göre yaz okulu öğretim ücreti ödemekle yükümlüdür.

AÖF Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam ₺375,00 öder.

AÖF Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam ₺450,00 öder.

AÖF Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam ₺525,00 öder.

AÖF Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam ₺600,00 öder.

AÖF Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam ₺675,00 öder.

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacaktır.

AÖF yaz okulu için ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacak. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 07.07.2023 tarihinde saat 22:30'a kadar ödeme yapılabilecektir.

AÖF YAZ OKULU ONLİNE MI OLACAK?



Yaz okulu sınavlarının yüz yüze olması bekleniyor.

AÖF 2023 YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

2023 AÖF yaz okulu sınavı 19.08.2023 tarihinde yapılacak.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt işlemleri, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıt işlemleri;

03.07.2023 Pazartesi günü başlayacak,

07.07.2023 Cuma günü saat 22:00'de sona erecektir.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır.

AÖF Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla 5 ders seçebilir.

Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.

AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETİ NEREYE, HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Anadolu Üniversitesi Yaz okulu için ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir;

* Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

* İnternet Bankacılığı ile Ödeme

* ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

* Mobil Bankacılık ile Ödeme

AÖF Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 07 Temmuz tarihinde saat 22:30'a kadar ödeme yapılabilecektir.

07.07.2023 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve yaz okulu kayıt işlemi yapılmayacaktır. Yaz okulu kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Yaz Okulu ücretini ödemeyen öğrenciler, 2022-2023 Öğretim Yılı AÖF Yaz Okulu kayıt hakkını kaybeder.

Öğrencilerin yaz okulunun yapıldığı öğretim yılı bahar dönemindeki öğrencilik statüsü değişmez.

Öğrenciler sınavlarda ders kitabının e-Kampüs ortamında sunulan güncel versiyonundaki (PDF) içerikten sorumludur.

Yaz Okulu ve Öğrenci Kılavuzlarına www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından ulaşılabilir.

Yaz okulu ile ilgili resmi duyuru bu ilanla yapılmaktadır.