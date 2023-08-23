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Eğitim

Anadolu Üniversitesi duyurdu: Açıköğretim kayıtları başladı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından sunulan “İkinci Üniversite” programlarına giriş sınavsız başvuru ve kayıt işlemleri başladı.

IHA23 Ağustos 2023 Çarşamba 21:18 - Güncelleme:
Anadolu Üniversitesi duyurdu: Açıköğretim kayıtları başladı
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Karabük AÖF Bürosu tarafından yapılan açıklamada, "2023-2024 Öğretim yılı İkinci Üniversite internet başvuru ve kayıt işlemleri 21 Ağustos Pazartesi günü başlayıp 16 Ekim Pazartesi günü sona erecek. İkinci Üniversite öğrencileri, öğrencilik işlemlerinin tamamını online olarak gerçekleştirebileceği gibi 81 ilde bulunan Açıköğretim Fakültesi Bürolarında da destek alabiliyor. Öğrenciler, sınavlarına 81 ildeki 110 sınav merkezinden birinde ya da 42 ülkedeki istediğiniz bir sınav merkezinde girebiliyor" denildi.

Ayrıca programla ilgili, "Kariyerinde yükselmek, ilgi duyduğu bölümde okumak ve hayallerini gerçekleştirmek isteyenler için Anadolu Üniversitesi açık ve uzaktan eğitimde 40 yılı aşan tecrübesi öğrencilere kültürel miras ve turizm yönetiminden aşçılığa, Felsefeden Havacılık Yönetimine kadar 39 ön lisans ve 21 lisans programı programında okuma fırsatı sunuyor" ifadelerine yer verildi.

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