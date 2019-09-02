Anadolu Üniversitesi yeni kayıt dönemi başladı! AÖF Anadolu Üniversitesi yeni kayıt nasıl yapılır?
Anadolu Üniversitesi yeni kayıt dönemi başladı. AÖF Anadolu Üniversitesi yeni kayıt nasıl yapılır? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi'ne kayıt yaptırmak isteyen adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “ÖSYS Yeni Kayıt” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştirebilirler. Adayların daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Anadolu Üniversitesi yeni kayıt dönemi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...
Anadolu Üniversitesi yeni kayıt dönemi başladı. AÖF Anadolu Üniversitesi yeni kayıt nasıl yapılır? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. AÖF'e kayıt yaptıracak olan adaylar Anadolu Üniversitesi yeni kayıtları hakkında internet araştırmaları yapmaya başladılar. Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “ÖSYS Yeni Kayıt” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklar.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YENİ KAYIT DÖNEMİ BAŞLADI!
2019 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile yerleştirilip kayıt yaptıracak adayların,Anadolu Üniversitesi Yabancı Uyruklular İçin Yükseköğretime Geçiş ve Yerleştirme Sınavı (ANADOLUYÖS) kapsamında kayıt hakkı kazananların, İnternet başvuru işlemleri ile ilgili açıklama yapıldı.
Başvurular 02 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09.00'da başlayıp,13 Eylül 2019 Cuma günü saat 17.00'de sona erecektir.
AÖF ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YENİ KAYIT NASIL YAPILIR?
ÖSYS YENİ KAYIT
İnternet Başvuru Belgesi
Öğrenci Bilgi Formu
Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları
Öğrenim Belgesi
ANADOLUYÖS
İnternet Başvuru Belgesi
Öğrenci Bilgi Formu
Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları
Pasaport/T.C. Kimlik Kartı/Mavi Kart Fotokopisi
Lise Diplomasının Onaylı Fotokopisi
Lise Diploması Denklik Belgesinin Onaylı Fotokopisi
Türkçe Yeterlik Belgesi
AÖF İLK KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?
Anadolu Üniversitesinin Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine 2019-2020 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıracak adaylar, ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen Dönem Öğretim Gideri tutarını gösteren ödeme aşağıda yer alıyor.
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