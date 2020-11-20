Anaokulu ve kreşler kapanacak mı? MEB'den son dakika Anaokulları ve kreş açıklaması

20 Kasım 2020 Cuma 13:51 - Güncelleme: 20 Kasım 2020 Cuma 13:51

Peki, Anaokulu ve kreşler kapanacak mı? sorusu yeni koronavirüs tedbirleri sonrası gündeme geldi. Yeni alınan kararlar doğrultusunda okullar yeniden kapandı ve yıl sonuna kadar uzaktan eğitime devam edilmesi kararı alındı. Çalışan anne ve babaların merak ettiği bu konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmasına karar verildi. İşte MEB'den gelen son dakika Anaokulu ve kreş açıklaması.

ANAOKULU VE KREŞLER KAPANACAK MI?

Gelen son dakika gelen habere göre; Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir' denildi.

MEB'den Anaokulu ve kreşlerle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Okul öncesi eğitim kurumlarında, 5 gün ve günde 6 etkinlik saati yüz yüze eğitim yapılacak ve bir etkinlik saati 30 dakika olarak planlanacak. Fiziki imkanları uygun olan okul öncesi eğitim kurumlarında, salgınla ilgili tüm tedbirlerin alınması şartıyla çocuk kulüpleri açılabilecek.

BAKAN SELÇUK'TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullardaki yeni dönemle ilgili tüm ayrıntıları birazdan TRT Haber'de konuştu.

Bakan Selçuk açıklamasında şunları söyledi;

Bu süreç dinamik bir süreç, verilere bakarak değerlendirme yapmamız gereken bir süreç. Biz öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sağlığını riske atacak bir durumda olmayız. Kararlarımızı da buna göre güncelliyoruz.

Okullarda günlük olarak izleme ve değerlendirme yaptık. Toplumdaki genel artış okullarımızı da riske sokma ihtimalini doğuruyor. Biz de Bilim Kurulu ile istişare ettik, bilimsel olarak bir tavsiye kararı çıktığı için böyle bir karar gelişti.

Nasıl bir dönüşüm değişim olacak buna bakılacak, öğretmenlerimizle eğitimlerimiz var onu sürdüreceğiz, ara değerlendirmeler var. Veriler bize hangi seçeneği gösteriyorsa onu seçeriz. Biz öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tehlikeye atacak bir duruma sokmayız.

Çocuklarımızın haftada bir gün sınava gitmeleri de doğru değil, bunun için sınavları erteledik. Daha önce yapılan sınavlar geçerli olacak. 4 Ocak'ta okullar açıldığında hangi hafta neler yapılacak bakacağız. Salgının seyri belli değil, bizim oluşturduğumuz senaryoyu paylaşmak doğru değil. Şimdi verilere baktığımızda yıl sonuna kadar stajların da yapılmaması gerektiği konusunda ortak bir kanaat oluştu, karar alındı.

KREŞLER TATİL OLACAK MI?

Çalışan annelerin okul öncesi kurumlarına çocuklarını verebilmeleri konusunda olumlu bir haber de yansıyacak diye düşünüyorum. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Gün içinde tüm milli eğitim müdürlüklerine, okullara bilgiyi geçmiş oluruz.