Azerbaycan ile önemli iş birliği: İlim orduları olarak üzerimize düşeni yapacağız

25 Ekim 2020 Pazar 11:06 - Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 11:10

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Üniversitesi ile Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi ve Azerbaycan Teknik Üniversitesi heyetleri arasında akademik iş birliğini geliştirmek için uzaktan erişimle toplantı düzenlendi.

Toplantıya, yakasında Azerbaycan Dostluk Nişanı ile katılan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, konuşmasına "Türkiye'nin sevinci Azerbaycan'ın sevinci, Azerbaycan'ın sevinci Türkiye'nin sevinci, kederleri de aynı şekilde. İnşallah Karabağ Üniversitesi adıyla bir Azerbaycan üniversitesi ile de ortak toplantı yapmak nasip olur." temennisiyle başladı.

- "SİYASAL VE İKTİSAT DERSLERİ İLE BAŞLAYALIM"

Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın üniversite yöneticilerine seslenerek Türkiye ve Azerbaycan arasındaki eğitim iş birliklerinin gelişmesinin önemine işaret eden Ünüvar, "Biz burada Ankara Üniversitesi ve Azerbaycanlı üniversiteler olarak birlikte çalışmalarımızı ne kadar artırırsak ülkelerimizi o kadar güçlendiririz. İlim orduları olarak üzerimize düşeni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Rektör Ünüvar, Türkiye ve Azerbaycan'ın kültür yakınlaşmasını güçlendirmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Öğretim üyelerinin gidip gelmesi faydalı olacaktır. Ortak geçmişimizi içselleştirmeliyiz. Azerbaycanlı öğrencilerin Ankara Üniversitesindeki dersleri uzaktan takip etmesine olanak sağlayalım. Bunu uyumlaştıralım. Öncelikle siyasal ve iktisat dersleri ile hemen başlayalım. Aynı zamanda erişime açık olan dijital kütüphanemiz ve açık ders malzemelerimiz için de Azerbaycanlı kardeşlerimizde farkındalık oluşturalım. Azerbaycan'ın uluslararası eğitim arenasında değer kazanmasından gurur duyarız."

- "ÇİFT DİPLOMA KONUSU ELE ALINDI"

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Necibe Nesibova, Azerbaycan Tıp Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Geray Geraybeyli, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adalat Muradov ve Azerbaycan Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vilayet Veliyev ile yöneticilerin katıldığı toplantıda, çift diploma konusu ele alındı.

Ayrıca Ankara Üniversitesinde görevli öğretim elemanlarının Azerbaycan'daki üniversitelerde Türkiye Türkçesi ile ders anlatmaları konusunun da gündeme geldiği toplantıda, gelecek ay tekrar bir araya gelinmesi kararlaştırıldı.