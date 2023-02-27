AÖF 2. dönem sınavları ne zaman? AÖF bahar dönemi sınav tarihleri 2023

AÖF bahar dönemi sınav tarihleri, 2023 Açıköğretim kayıt yenileme döneminde merak edilen konular arasında yerini aldı. Açıköğretim fakültesinde öğrenimine devam eden öğrenciler, Bahar Dönemi kayıt yenileme tarihlerinde seçtiği derslerden sınava girecek. Peki AÖF 2. dönem sınavları ne zaman 2023? İşte AÖF bahar dönemi sınav tarihleri

AÖF 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ara sınavı 15-16 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Final sınavı ise Mayıs'ın 27-28 tarihlerinde yapılacak.

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacaktır. Öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ 2023



Bahar Dönemi Ara Sınavı 15-16 Nisan 2023

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 27.05.2023 - 28.05.2023

Yaz Okulu Sınavı 19.08.2023

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ara sınavları, Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilecek.

AÖF sınav saatleri, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumdan oluşacak. Sabah oturumları saat 09.30'da başlayacak olup, öğleden sonraki oturum ise 14.00'da gerçekleştirilecek.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Kayıt Yenileme İşlemleri 13 Şubat- 2 Mart 2023 tarihleri arasında http://aof.anadolu.edu.tr adresinden gerçekleştirilebilecek.

AÖF Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile yapılacaktır.

AÖF KAYIT YENİLEME İÇİN TIKLAYIN

Açıköğretim sınavlarında derslerden başarılı sayılmak için ders başarı puanının 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanını; Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.