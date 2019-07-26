AÖF 3 ders sınavı kolay mı? AÖF 3 ders sınavı saat kaçta yapılacak? sorularının yanıtları merak ediliyor. Eğitim hayatına Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi üzerinden devam eden binlerce öğrenci AÖF 3 ders sınavı için heyecanlı. Mezun olmak isteyen öğrenciler 3 ders sınavından iyi bir puan alarak okulu bitirmek istiyorlar. AÖF üç ders sınav yerleri 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://aof.anadolu.edu.tr adresi "Öğrenci Otomasyonu" bağlantısından veya AÖF bürolarından alınabiliyor. AÖF 3 ders sınavı hakkında tüm detaylar haberimizin içeriisnde yer alıyor.

AÖF 3 DERS SINAVI KOLAY MI?

AÖF 3 ders sınavı yarın gerçekleştirilecek. Yarınki sınavın ardından sınav hakkında yorumlar gelmeye başlayacak.

AÖF 3 DERS SINAVI SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan sınav takvimi açıklanmasında yer alan bilgiye göre 2018-2019 Yılı mezuniyet üç ders sınavı 27 Temmuz 2019 günü saat 09:30'da gerçekleşecek.

AÖF 3 DERS SINAV BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖF üç ders sınav yerleri http://aof.anadolu.edu.tr adresi "Öğrenci Otomasyonu" bağlantısından veya AÖF bürolarından alınabiliyor.

AÖF 3 DERS SINAVI NEDİR?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra tanınan üç ders sınav hakkı, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınav Hakkı Uygulama Usul ve Esaslarında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.

Üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14:00’da, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da gerçekleştirilecektir.

Üç ders sınavına girecek öğrencilerin sistemimizde kayıtlı olan sınav merkezlerine göre sınav yapılacak illere atamaları aşağıda yer alan tablo kullanılarak Fakülte tarafından yapılacaktır. Öğrencilerimiz üç ders sınavına gireceği sınav ilini, 19-20 Haziran 2019 tarihlerinde T.C. kimlik/öğrenci numaraları ve şifreleri ile http://aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından sayfalarına giriş yaparak, AÖF bürolarına bizzat giderek veya 0850 200 46 10 nolu AOSDestek İletişim ve Çözüm Masasını arayarak değiştirebilirler. Belirtilen tarihlerde değişiklik yapmayan öğrenciler Fakülte tarafından atandıkları sınav ilinde sınava girmek zorundadırlar.

Üç ders sınavı için sınav giriş belgeleri 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından ve AÖF bürolarından verilecektir. Her ne sebeple olursa olsun “Üç Ders Sınavı”na katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.

Üç Ders Sınav hakkı olan öğrenci, isterse yaz okuluna kayıt yaptırabilir ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencinin Üç Ders Sınavına katılma hakkı yoktur.

ÜÇ DERS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Kayıtlı oldukları bölümlerde/programlarda tüm dersleri almış ve en fazla üç dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrenciler "Üç Ders Sınavı"na girebilir.

Öğrencinin, güz ve bahar dönemlerinde toplamda en fazla üç başarısız dersi varsa ve bu derslere ilgili öğretim yılı dönemlerinde kayıt yaptırmışsa “Üç Ders Sınavı”na girebilir.

Lisans öğrenimini sürdürürken önlisans mezunu olmak isteyen ancak ilk 4 yarıyıldan başarısız dersi bulunan öğrenci, "Üç Ders Sınavı"na giremez.

(DZ) ve/veya (YZ) harf notu alan öğrenci, "Üç Ders Sınavı"na giremez.