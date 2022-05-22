Anadolu Üniversitesi'nin uyguladıüı Açıköğretim Üniversitesi Sınavları sona erdi. Açıköğretim Üniversitesi'nin Mayıs'ın 21-22 tarihlerinde uygulanan Bahar Dönemi final Sınavına katılan öğrenciler, AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. . Peki AÖF Bahar Dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından Mayıs ayının 21-22 tarihlerinde düzenlenen AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının Haziran ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.

AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

22-27.06.2022 Bütünleme Sınavları/Bütünleme Sınav Hakkı Olmayan Dersler için Dönem Sonu Mazeret Sınavları

29.06.2022 Bütünleme Sınavları Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih/Bütünleme Sınav Hakkı Olmayan Dersler için Dönem Sonu Mazeret Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih

30.06.2022 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Bütünleme Sınavları Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih (Eczacılık Fakültesi)

05-07.07.2022 Yabancı Dil Sınavı Bütünleme (Bahar Dönemi Sonunda Yabancı Dil Sınavına Girmek için Gerekli Önkoşulları Sağlayıp Sınavından Başarısız Olan Öğrenciler için)

22.08.2022-02.09.2022 Yıllık Sistem Uygulayan Birimler İçin Bütünleme Sınavları (Hukuk Fakültesi)

07.09.2022 Yıllık Sistem Uygulayan Birimler İçin Bütünleme Sınavları Harf Notlarının Teslimi İçin Son Tarih (Hukuk Fakültesi)

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

AÖF vize sınavlarının yüzde yüzde 30'u alınmaktadır, final sınavlarının ise yüzde 70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti