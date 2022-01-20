20 Ocak 2022 Perşembe 16:27 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 16:27

AÖF bahar dönemi sınav tarihleri 2022, Açıköğretim öğrencileri tarafından merak ediliyor. Güz dönemi sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler kayıt yenileme ve AÖF bahar dönemi sınavlarına çevrildi. İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihlerinde ders seçimi ve sınav merkezi tercihi yapan öğrenciler, bahar dönemi ara sınavlarına katılabilecekler. Peki AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman? İşte AÖF bahar dönemi sınav tarihleri 2022 ve akademik takvim

Açıköğretim Fakültesinde okuyan öğrenciler,her yarıyıl başında ders seçimi yapıp kayıt yenileme işlemini gerçekleştirdikten sonra ders seçimi yaparak, o dönem uygulanacak sınavlara girmeye hak kazanır. Buna göre AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman?

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin 2021-2022 eğitim öğretim yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları, 02.04.2022- 03.04.2022 tarihlerinde gerçekleşecek. Şubat ayının 18'ine kadar sınav merkezi tercihi yapan öğrenciler, AÖF bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde katılabilecekler.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ 2022

Bahar Dönemi Ara Sınavı 02.04.2022 - 03.04.2022

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21.05.2022 - 22.05.2022

Yaz Okulu Sınavı 06.08.2022 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde (AÖF) ders geçebilmek için yeni sistemde, 100 üzerinden değerlendirmeye alınan kâğıtlarda 35,00 ya da üzerinde başarı puanı alınması gerekmektedir.

Açıköğretim Fakültesi'nde öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmeyecek şekilde üst yarı yıldan ders seçebilir. Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan, İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8. yarı yıllardan ders alamaz. Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan, Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler ise 8. yarı yıldan ders alamaz. Güz dönemi veya akademik yılsonunda 2,00 ortalamasını sağlayamayan öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır.

AÖF Ders Geçme: Dersi geçmek için o dersin harf notuna bakılır. Eğer CC ve üzeri ise o dersi koşulsuz şartsız geçmişsiniz demektir.

AÖF Dersten Kalma: Dersten kalmak için o dersin harf notuna bakılır. Eğer FF ise o dersten direk kalmışsınız demektir ve sonraki yıl bu dersi almanız gerekmektedir.

AÖF Şartlı/ Koşullu Geçme: Dersinizin harf notu CD DC yada DD ise bu derslerden koşullu olarak geçmişsiniz demektir. Bu şekilde geçmenin koşulu ise bir sonraki dönem Genel Not Ortalamanızı 2.0'ın üzerinde getirmeniz gerekmektedir. Yani Genel not ortalamanız 2.00 ise bu dersi/dersleri geçmiş, 2.00 ve altında gelir ise bu dersten/derslerden kalmışsınız demektir.

AÖF Sınıf Geçme Sistemi: Kredili sistemde sınıf geçme yerine üst dönemden ders alma tabiri kullanılır. Genel not ortalamanız 2.00 ve üzeri ise üst dönemden ders alabilirsiniz. 2.0'ın altında ise üst dönemden ders alamazsınız.

DD, DC, CD gelen derslerinizden koşullu olarak ortalama ile geçebiliyorsunuz. Bu ortalama ile geçmenin koşulu ise Bahar Dönemi (2.dönem) sonunda Genel Not Ortalamanızı (GNO) 2.0 veya daha üzeri getirmenizdir. Eğer Genel Not Ortalaması'nı 2.0'dan düşük getirirseniz koşullu geçtiğiniz derslerden de kalırsınız. FF gelen derslerden direkt kalıyorsunuz. FF ile kaldığınız dersleri bir sonraki yıl aynı dönemde tekrar görürsünüz. Yani bahar döneminde kaldığınız bir dersi seneye bahar döneminde alabilirsiniz.

Sizden dönem olarak 2.0 gibi bir ortalama beklenir. Eğer Güz Dönemi sonunda Genel Ortalamanızı 2.0 veya üzerinde sağlayamamışsanız size bir Uyarı verilecektir. Bu uyarıdan sonraki dönemde ise Genel Not Ortalaması'nı en az 2.0'a çıkarmanız istenecektir. Eğer bunu da yerine getiremezseniz taklip eden dönemde geçmiş 2 dönemdeki CC altı dersleri yeniden almanız ve 2.0 ortalamasını geçmeniz istenecektir.