AÖF CD ne demek? AÖF CD ile geçilir mi? gibi soruların yanıtları tüm öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2019-2020 yaz okulu sınavları 9 Eylül’de gerçekleştirildi. Heyecanla beklenen AÖF yaz okulu sınav sonuçları erişime açıldı. Sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte AÖF CD ders geçme notları araştırmaları hız kazandı. İşte tüm merak edilenler..

AÖF CD NE DEMEK?

46 – 49 notları arasında alınan puanlarda AÖF CD harf notudur. Bu notla geçmek ortalamaya bağlıdır.

AÖF CD İLE GEÇİLİR Mİ?

46 – 49 notları arasında CD harf notu ile 1,70 koşullu olarak ortalamaya bağlı geçebilirsiniz. Peki koşullu geçmek ne demek?

CD, DC ve DD harf notları öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00’ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00’ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.

DD, DC, CD gelen derslerinizden koşullu olarak ortalama ile geçebiliyorsunuz. Bu ortalama ile geçmenin koşulu ise Bahar Dönemi (2.dönem) sonunda Genel Not Ortalamanızı (GNO) 2.0 veya daha üzeri getirmenizdir. Eğer Genel Not Ortalaması’nı 2.0'dan düşük getirirseniz koşullu geçtiğiniz derslerden de kalırsınız.

AÖF ders geçme notu kaçtır? AÖF harf notları

AÖF CD notuyla geçmek tüm derslerin not ortalamasına bağlıdır. Yani ortalamanız 2.0'ın üzerinde ise geçersiniz. Değilse yeniden bu dersi seçmek durumundasınız.

AÖF HARF NOTLARININ ANLAMI NEDİR?

AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.

CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00’ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00’ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.

FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.

AÖF ORTALAMA HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Fakülte tarafından öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmeyecek şekilde üst yarı yıldan ders seçebilir. Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan, İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8. yarı yıllardan ders alamaz. Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan, Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler ise 8. yarı yıldan ders alamaz. Güz dönemi veya akademik yılsonunda 2,00 ortalamasını sağlayamayan öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır.

Genel Not Ortalaması: Genel not ortalaması bütün dönemlerde aldığımız derslerin toplam not değerleri ile toplam kredilerine bölünmesi ile bulunur.

Ders Geçme: Dersi geçmek için o dersin harf notuna bakılır. Eğer CC ve üzeri ise o dersi koşulsuz şartsız geçmişsiniz demektir.

Dersten Kalma: Dersten kalmak için o dersin harf notuna bakılır. Eğer FF ise o dersten direk kalmışsınız demektir ve sonraki yıl bu dersi almanız gerekmektedir.

Şartlı/ Koşullu Geçme: Dersinizin harf notu CD DC yada DD ise bu derslerden koşullu olarak geçmişsiniz demektir. Bu şekilde geçmenin koşulu ise bir sonraki dönem Genel Not Ortalamanızı 2.0’ın üzerinde getirmeniz gerekmektedir. Yani Genel not ortalamanız 2.00 ise bu dersi/dersleri geçmiş, 2.00 ve altında gelir ise bu dersten/derslerden kalmışsınız demektir.

Sınıf Geçme Sistemi: Kredili sistemde sınıf geçme yerine üst dönemden ders alma tabiri kullanılır. Genel not ortalamanız 2.00 ve üzeri ise üst dönemden ders alabilirsiniz. 2.0’ın altında ise üst dönemden ders alamazsınız.

Sizden dönem olarak 2.0 gibi bir ortalama beklenir. Eğer Güz Dönemi sonunda Genel Ortalamanızı 2.0 veya üzerinde sağlayamamışsanız size bir Uyarı verilecektir. Bu uyarıdan sonraki dönemde ise Genel Not Ortalaması’nı en az 2.0'a çıkarmanız istenecektir. Eğer bunu da yerine getiremezseniz taklip eden dönemde geçmiş 2 dönemdeki CC altı dersleri yeniden almanız ve 2.0 ortalamasını geçmeniz istenecektir.

