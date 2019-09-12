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AÖF DGS kayıt için gerekli belgeler 2019 neler? AÖF DGS kayıtları ne zaman sona eriyor?

AÖF DGS kayıt için gerekli belgeler 2019 neler? AÖF DGS kayıtları ne zaman sona eriyor? gibi soruların yanıtları tüm öğrenciler tarafından merak ediliyor. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler AÖF DGS kayıtlarına yoğun ilgi gösteriyorlar. AÖF DGS kayıt işlemleri 16 Eylül'de başladı. Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “Dikey Geçiş” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştirecekler. AÖF DGS kayıtlarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

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2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler AÖF DGS kayıtlarını yaptırmak için internet araştırmaları gerçekleştiriyorlar. AÖF DGS kayıt için gerekli belgeler 2019 neler? AÖF DGS kayıtları ne zaman sona eriyor? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. AÖF DGS kayıt işlemleri 16 Eylül 2019 tarihinde başladı. Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “Dikey Geçiş” linkine tıklayarak internet başvurularını yapabilirler. AÖF DGS kayıt işlemlerine dair merak edilenleri sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler... 
 
AÖF DGS KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 2019 NELER? 
Adayın 2019-DGS Sonuç Belgesi (Sonuç Belgesi ÖSYM’nin internet sayfasından birim tarafından alınacaktır.)
 
Adayın mezun olduğu önlisans ve ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.)
 

 
Adayın T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya e-devletten kimlik bilgileri çıktısı
 
Adayın ikametgâhıyla ilgili beyanı
 
Erkek adayların askerlik durumuyla ilgili yazılı beyanlar
 
12 adet (4,5×6,0 cm) boyutunda renkli fotoğraf
 
Türkçe ve İngilizce Transkript

 
AÖF DGS KAYITLARI NE ZAMAN SONA ERİYOR?
Eskişehir Anadolu Üniversitesi dikey geçiş internet başvuru ve kayıt tarihleri belli oldu. İnternet başvuru tarihi 16 - 20 Eylül 2019 olarak belirlendi. AÖF Bürosundan Kayıt Tarihi ise yine aynı şekilde 16 - 20 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılabilecek. 
 

Sınırın karşı tarafında ABD´nin ikiyüzlülüğünü gözler önüne seren görüntü

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