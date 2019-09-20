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AÖF DGS kayıtları bugün sona eriyor! AÖF DGS kayıt için gerekli belgeler neler?

AÖF DGS kayıtları bugün sona eriyor. AÖF DGS kayıt için gerekli belgeler neler? sorusunun yanıtı tüm kayıt yaptıracak olan öğrenciler tarafından merak ediliyor. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrencilerin kayıt dönemi için ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. 30 Haziran tarihinde Dikey Geçiş Sınavına katılan öğrenciler yerleştirme sürecinin ardından kayıt tarihlerini büyük bir heyecanla beklemeye başlamışlardı. AÖF DGS kayıtları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

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2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler AÖF DGS kayıtlarına yoğun ilgi gösteriyorlar. AÖF DGS kayıtları bugün sona eriyor. AÖF DGS kayıt için gerekli belgeler neler? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 30 Haziran tarihinde Dikey Geçiş Sınavına katılan öğrenciler yerleştirme sürecinin ardından kayıt tarihlerini büyük bir heyecanla beklemeye başlamışlardı. AÖF DGS kayıt işlemleri kurum tarafından açıklanan takvim içerisinde gerçekleştirilecek. Henüz kayıt yaptırmamış olanların ise acele etmesinde fayda var. AÖF DGS kayıtlarına dair tüm detaylar haberimizde... 
 
AÖF DGS KAYITLARI BUGÜN SONA ERİYOR! 
AÖF DGS kayıt işlemleri 16 Eylül ve 20 Eylül tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “Dikey Geçiş” linkine tıklayarak internet başvurularını yapabilecekler. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklar.
 

 
AÖF DGS KAYIT SONGÜN NE ZAMAN?
16 Eylül'de başlayan AÖF DGS kayıt dönemi yarın sona eriyor. Yarın hem internet başvurusu hem de AÖF bürosundan kayıt işlemleri yapılabilecek.
 
İnternet Başvuru Tarihi 16 - 20 Eylül 2019
 
İnternet Başvuru Adresi http://aof.anadolu.edu.tr
 
AÖF Bürosundan Kayıt Tarihi 16 - 20 Eylül 2019
 
AÖF Bürosundan Mazeretli Kayıt Tarihi 20 Eylül 2019
 

 
AÖF DGS KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER? 
1-) İnternet başvuru belgesi (internet başvurusu sonunda döküm alıncak)
 
2-) Öğrenci Bilgi Formu (internet başvurusu sonunda döküm alıncak)
 
3-) Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları (internet başvurusu sonunda döküm alıncak)
 
4-) Öğrenim Belgesi (YÖKSİS uygulaması sonunda bilgilerine ulaşamayanlardan istenecek)
 
5-) Not Durum Belgesi (YÖKSİS uygulaması sonunda bilgilerine ulaşamayanlardan istenecek)

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