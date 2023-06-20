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Eğitim

AÖF diploma ne zaman verilir 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF diploma nasıl ve nereden alınır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi dönem sonu notlarının açıklanmasının ardından okulunu başarıyla bitiren öğrenciler mezun olup diplomalarını alabilecekler. Peki AÖF diploma ne zaman verilir 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF diploma nasıl ve nereden alınır? İşte Açıköğretim Fakültesi mezuniyet ve diploma işlemleriyle ilgili merak edilenler...

20 Haziran 2023 Salı 17:44 - Güncelleme:
AÖF diploma ne zaman verilir 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF diploma nasıl ve nereden alınır?
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AÖF diploma nasıl alınır? sorusu, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden bu sene mezun olan öğrenciler tarafından gündeme geldi. Anadolu Üniversitesi'nde diplomalar, dönem sonu sınavı sonuçları açıklandıktan sonra veriliyor. Açıköğretim Fakültesi'ni başarı ile tamamlayıp mezun olmaya hak kazanan öğrenciler diplomalarını ne zaman alabileceklerini öğrenmek istiyor. Peki AÖF diploma ne zaman verilir 2023? AÖF diploma nereden alınır? İşte konu ile ilgili detaylar...

AÖF DİPLOMA NE ZAMAN VERİLİR 2023?

Açıköğretim Fakültesi'nde diplomalar, AÖF dönem sonu sınavı sonuçları açıklandıktan sonra 20 gün içinde hazırlanarak mezunlara verilmek üzere bağlı oldukları AÖF bürolarına gönderilmektedir.

Basılı diplomasını almamış olan öğrenciler e-Devlet üzerinden mezuniyet belgelerine ulaşabilirler.

Ancak staj yükümlülüğü bulunan öğrenciler stajlarını tamamladıklarını belgeledikten veya laboratuvar uygulama dersi bulunan öğrenciler laboratuvar uygulama dersini tamamladıktan sonra diplomalarını alabilirler.

AÖF DİPLOMA NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Mezunlar bağlı oldukları AÖF bürosuna özel kimlik ve öğrenci kimlik/tanıtım kartlarıyla kendileri veya yasal vekilleri başvurarak imza karşılığında diplomalarını alabilirler.

Bunların dışında hiç kimseye AÖF diploması verilmez.

Diplomalar öğrencinin adresine veya istediği resmî kurumlara posta veya kargo ile gönderilmez.

AÖF büroları arasında diploma gönderme işlemi yapılmaz.

Mezunlara AÖF Diploma haricinde Geçici Mezuniyet Belgesi, Öğrenim Belgesi gibi mezuniyeti belirten belge verilmemektedir.

Fakülteye dönem öğretim gideri ve dönem öğrenim ücreti/ dönem öğrenci katkı payı borcu olan öğrencilerin diplomaları borçlarını ödemedikçe verilmemektedir.

Mezunlar diplomasını teslim almadan önce üzerindeki bilgilerin doğruluğunu mutlaka kontrol etmelidir.

Öğrenciler diplomanın düzenlenmesinden sonra kimlik bilgilerinde meydana gelen değişiklik önceki durumu geçersiz kılmayacağından diplomalarını bilgi değişikliğini gösteren resmi belge ile birlikte kullanmaları gerekmektedir.

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