AÖF dönem sonu sınavları ne zaman? AÖF dönem sonu sınav tarihleri 2021

13 Ocak 2021 Çarşamba 12:51 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 12:51

AÖF dönem sonu sınavları ne zaman? sorusunun yanıtı Açıköğretim öğrencileri tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin merakla beklediği AÖF dönem sonu sınav tarihleri 2021 açıklandı. AÖF sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin kullandığı e-Kampüs sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak öğrenilecek. İşte AÖF dönem sonu sınav tarihleri 2021 ve sınavlara dair tüm merak edilenler...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamayla AÖF dönem sonu sınav tarihleri 2021 belli oldu. Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin çevrim içi (online) yapılacak AÖF dönem sonu sınavlarının tarihleri açıklandı. 12-13 Aralık'ta yapılan Güz dönemi ara sınavı sonrası final sınavlarına katılacak olan öğrenciler için Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi haberimizde yer alıyor.

AÖF DÖNEM SONU SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin çevrim içi yapılacak güz dönemi dönem sonu sınavlarının tarihleri belirlendi.

AÖF DÖNEM SONU SINAV TARİHLERİ 2021

Rektörlükten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli öğrencilerimiz, Açıköğretim Sistemi güz dönemi dönem sonu sınavları 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyıl fark dersleri için 16-17-18 Ocak 2021,

3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri için 23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde çevrim içi ortamlarda yapılacaktır."

Açıklamada, Açıköğretim Sistemi ile ilgili soru ve taleplerin http://aosdestek.anadolu.edu.tr adresinden ilgili birimlere iletilebileceği bildirildi.

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi şu şekilde;

AÖF Güz dönemi ara sınavı: 12-13 Aralık 2020

AÖF Güz dönemi dönem sonu sınavı: 16-17 Ocak 2021

AÖF Bahar dönemi arası sınavı: 10-11 Nisan 2021

AÖF Bahar dönemi dönem sonu sınavı: 29-30 Mayıs 2021

AÖF Yaz okulu sınavı: 8 Ağustos 2021

AÖF FİNAL SINAVI ONLİNE MI OLACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nden yapılan açıklamada; güz dönemi final sınavının online olarak yapılacağı duyuruldu.

AÖF sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin kullandığı e-Kampüs sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak öğrenilecek.

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇTIR?

"Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 30'dur.

30’un altındaki başarı notlarının harf notu karşılığı FF’tir.

AÖF DERS GEÇME NOTLARI

84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz

77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz

71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz

66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz

61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz

56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz

50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz

46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz

40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz

33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.