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AÖF ek yerleştirme kayıtları başladı! AÖF ek yerleştirme kayıtları nasıl yapılır?

AÖF ek yerleştirme kayıtları başladı. AÖF ek yerleştirme kayıtları nasıl yapılır? sorusunun yanıtı merak ediliyor. AÖF ek yerleştirme kayıtları yoğun ilgi görüyor. YKS ek yerleştirme ile AÖF'e yerleşen adaylar kayıtların ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırıyorlar. 2019 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Ek Yerleştirme ile yerleştirilen adayları için AÖF tarafından kayıt tarihleri açıklandı. AÖF'ten yapılan açıklamaya göre, internetten başvuru yapmayan adaylar kayıt yaptıramıyor. Buna karşın internetten başvuru yapmak kayıt için yeterli olmuyor. AÖF ek yerleştirme kayıtları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

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AÖF ek yerleştirme kayıtları başladı.AÖF ek yerleştirme kayıtları nasıl yapılır? sorusunun yanıtı tüm kayıt heyecanı yaşayan öğrenciler tarafından merak ediliyor. 2019 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Ek Yerleştirme ile yerleştirilen adayları için AÖF tarafından duyuru yayınlandı. Duyuruya göre, internetten başvuru yapmayan adaylar kayıt yaptıramıyor. Buna karşın internetten başvuru yapmak kayıt için yeterli olmuyor. AÖF ek yerleştirme kayıtlarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler... 
 
AÖF EK YERLEŞTİRME KAYITLARI BAŞLADI! 
AÖF ek yerleştirme kayıtları bugün başladı. AÖF ek yerleştirme kayıtları internet üzerinden 23 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09.00'da başlayıp, 27 Eylül 2019 Cuma günü saat 17.00'de sona erecektir.
 
AÖF EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Adaylar, İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilir. İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu ile Öğrenci Kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından veya http://aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
 
27 Eylül 2019 tarihinden sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. Elektrik kesintisi, teknik arızalar veya İnternet hattınızın kesik olması vb. nedenlerle başvuru yapamama durumunda kalmamanız için başvurunuzu son günleri beklemeden yapınız. İnternetten başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.
 
Adaylar, 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında illerde bulunan Açıköğretim Fakültesi bürolarına bizzat başvurarak kayıtlarını gerçekleştirecektir. Bu tarihler arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayanlar 27 Eylül 2019 tarihinde bizzat veya yakınları aracılığıyla başvurarak kayıt yaptırabilir.
 

 
Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Kayıt süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar Fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.
 
ÖSYS Ek Yerleştirme ile Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden birine yerleştirilenler İnternet başvurularını kayıt otomasyonu üzerinde yapabilirler.
 
AÖF KAYIT İÇİN GEREKLİ BEKLGELER
 
İnternet Başvuru Belgesi
 
Öğrenci Bilgi Formu
 
Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları
 
Öğrenim Belgesi
 

 
 
 
AÖF EK YERLEŞTİRME KAYIT TARİHLERİ 2019
 
İnternet Başvuru İşlemleri
23 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09.00'da başlayıp,
27 Eylül 2019 Cuma günü saat 17.00'de sona erecektir
 
Asıl kayıt 
23 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayıp,
26 Eylül 2019 Perşembe günü mesai saati bitiminde sona erecektir.
Mazeretli Kayıt İşlemleri 
27 Eylül 2019 Cuma günü mazeretli olanların kayıtları yapılacaktır.
 

´En büyük kandil burasıdır, askerimize kurşun sıkan bunlardır´

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