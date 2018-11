AÖF e-kampüs giriş çıkmış sınav soruları ve cevapları 2018 AÖF sınav giriş yeri belgesi ve saati merak edilen konular arasında. Sınavın yaklaşmasıyla birlikte Açıköğretim Üniversitesi AÖF 2018 vize sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır? AÖF sınavları çıkmış soru cevap örnekleri nereden ulaşılır? AÖF 2018 sınav giriş yerleri ve belgesi için Anadolu Üniversitesi'nden son dakika açıklaması geldi. 2018 AÖF sınav giriş belgesi nereden nasıl çıkarılacak AÖF sınav yerleri belli mi? 24 25 Kasım AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı Açıköğretim AÖF sınav giriş belgesi çıktısı nasıl alınır soruların yanıtları merak edilen konular arasında. Anadolu Üniversitesi AÖF 2018 güz dönemi ara sınavı için kısa bir süre kaldı. Anadolu Üniversitesi’nin AÖF ara sınavı Türkiye çapında 24-25 Kasım tarihlerinde yapılacak. AÖF sınav yerleri için bekleyiş son buldu. Öğrenciler, bireysel AÖF sınav giriş belgelerini https://aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden erişebilirler. Anadolu Üniversitesi, AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı: 24-25 Kasım 2018 arasında gerçekleşecek. Anadolu Üniversitesi, resmi Facebook hesabından yaptığı duyuruyla sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Yayınlanan duyuruda 'Güz Dönemi Ara Sınav için sınav giriş belgeleri yayınlandı! Belgelerinizi öğrenci otomasyonuna giriş yaparak çıktı alabilirsiniz.' ifadeleri kullanıldı. Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde güz döneminde güz dönemi ara sınavı ve dönem sonu sınavı, bahar döneminde bahar dönemi ara sınavı ve dönem sonu sınavı olmak üzere ilgili öğretim dönemlerinde yeni kayıt yaptıran ve kaydını yenileten öğrencilere dört sınav yapılmakta olup öğrenciler Cumartesi-Pazar günleri sabah ve öğleden sonra dört oturumda sınavlara katılmaktadırlar. Sınavlar Türkiye'de sabah saat 9.30'da, öğlenden sonra saat 14.00'da, K.K.T.C. Lefkoşa'da ise sabah saat 08.30'da, öğlenden sonra ise saat 13.00'da yapılmaktadır. 24 25 Kasım AÖF sınav giriş belgesi ile ilgili Anadolu Üniversitesi'nden gelen son dakika açıklama star.com.tr'de.

Anadolu Üniversitesi, resmi Facebook hesabından yaptığı duyuruyla sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Yayınlanan duyuruda 'Güz Dönemi Ara Sınav için sınav giriş belgeleri yayınlandı! Belgelerinizi öğrenci otomasyonuna giriş yaparak çıktı alabilirsiniz.' ifadeleri kullanıldı.





AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?



Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.

AÖF SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER



Fotoğraflı Sınav Giriş BelgesiFotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.



Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.



Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

Geçersiz Belgeler



Öğrenci Kimlik Kartı



Sürücü Belgesi (Ehliyet)



Mesleki Kimlik Kartları



Askeri Kimlik Belgesi



Baro Kartı



DİĞER AÖF ARA SINAV TARİHLERİ



Güz dönemi final sınavı 12 Ocak 2019 tarihinde başlıyor, 13 Ocak 2019 tarihinde sona eriyor.

Bahar dönemi vize sınavı 13 Nisan 2018 tarihinde başlıyor, 14 Nisan 2019 tarihinde sona eriyor.

Bahar dönemi final sınavı 25 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor, 26 Mayıs 2019 tarihinde sona eriyor.

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLACAĞI ÜNİTELER



Anadolu Üniversitesi gerçekleştirdiği bahar dönemi sınavında sınava katılacak öğrencilerin sorumlu olacağı üniteleri sunmuştu.



Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları



Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları



Açıköğretim Fakültesi Öğrenci Alımı Olmayan Önlisans ve Lisans Programları



İktisat Fakültesi Lisans Programları



İşletme Fakültesi Lisans Programları

SINAVDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR



Sınava gireceğiniz binayı, sınavdan en geç bir gün önce görmeye çalışın.



Sınav başlamadan 1 saat önce sınava gireceğiniz binanın kapısında hazır olun.



Sınavın ilk 15 dakikası dolduktan sonra, nedeni ne olursa olsun, hiçbir öğrencinin sınava alınmayacağını unutmayın.



Sınava girebilmeniz için gerekli olan belgeleri sınava gitmeden hazırlayın.



Sınava gelirken bu nesneleri yanınızda bulundurmayın: Kağıt, defter, not defteri, kitap, pergel, açı ölçer, cetvel türü araçlar, cep telefonu, bilgisayar, tablet, kamera ve telsiz gibi cihazlar; ruhsatlı veya resmi silahlar…



Kıtalarından izinli er ve erbaşlar dışında, resmi kıyafetle sınava girilmez.



Yanınızda koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi getirin.



Cevap kağıdı üzerine test grubunuzu kodlamayı unutmayın.



Test grubunuzu kodlamaz ya da birden fazla kodlama yaparsanız, sınavınız geçersiz sayılacaktır.



Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak kullanacağınız makinede “A,B,C” gibi alfabetik tuş takımı ile yapılacak olan çalışmasına uygun sağlayacak makineler getirmek yasaktır.



T.C. Kimlik No, Adı, Soyadı bilgilerini kontrol ettikten sonra ilgili alanları doldurarak imzalayın.



Bu bilgiler size ait değilse, görevlileri uyararak size ait cevap kağıdını isteyin. Başka öğrenciye ait cevap kağıdı kullanırsanız, oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacaktır.



Sınav değerlendirilirken, doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı sınavla ilgili ham puanınız olacaktır. Bilmediğiniz soruya cevap vermemeniz sınav puanı açısından iyi olacaktır. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız, kalalar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI



84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

AÖF NEDİR?



Açıköğretim Fakültesi,1982 yılında kurulmuş olan ve Uzaktan eğitim metoduyla öğrencilerine hizmet veren bir fakültedir.

Kendi ikamet ettiği ilde üniversite kazanamayıp farklı illerde okuma imkanı olmayan, hatta örgün olarak üniversite okumaya fırsatı olmayan Türk vatandaşlarının imdadına koşan bir sistemdir.Tüm Türkiye’de hizmet veren açıköğretim fakültesi, bunun yanı sıra KKTC, Türki Cumhuriyetler ve Batı Avrupa’da da Türk vatandaşlarımıza hizmet sunmaktadır.



Açıköğretim Fakültesi bulunan üniversiteler:



-İstanbul Üniversitesi (Auzef)

-Anadolu Üniversitesi (AÖF)

-Atatürk Üniversitesi (Ata-AÖF)

ANADOLUM E KAMPUS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Öğrencilerin merak ettiği konuların başında gelen 2018 Anadolum e-Kampüs öğrenci giriş ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. Sınava günler kala öğrenciler merakla e-Kampüs giriş ekranını aramaya başladılar.



Anadolum e-Kampüs öğrenci giriş ekranı ve -kampüs AÖF sınav giriş yerleri sorgulama detayları haberimizde. AÖF sınav yerleri, sınava katılım sağlayacak olan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 24 - 25 Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sınavlara katılım sağlayacak olan öğrenciler, sınav yerlerini ve sınav giriş belgesini Anadolum e-Kampüs öğrenci giriş ekranınan yapacaklar. Anadolum, genel olarak Açık ve Uzaktan öğrenme hizmetini bütün bir paket halinde sunan ve modüler bir yapıya sahip olan sistematik bir tasarımdır. Bu tasarıma modüller eklenebileceği gibi ön görülen modüllerden çıkarma işlemi de yapılabilir. Normal şartlarda kurumsal olarak uzaktan eğitim hizmeti veren kurumların zamanla sistemine entegre ettiği bu yapıların bütünsel bir düzene sahip olamaması Anadolum Projesi için gerekçe olmuştur. Modüller bağımsız çalışabileceği gibi örüntülerle birbiri ile bağlı olacağı projenin temel amacıdır. İşte Anadolum e-Kampüs öğrenci giriş ekranı ve E-kampüs AÖF sınav giriş yerleri sorgulama hakkında merak ettikleriniz.



DERS MALZEMELERİ BU SİSTEMDE



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi öğrencileri için hazırlanan ders malzemeleri eKampüs'te yayında! Ünite tabanlı paylaşılan ders kitaplarının pdf halleri, ünite özetleri, sesli kitap ve özetler, yaprak test ve deneme sınavları, çıkmış sınav soruları, konu anlatım videoları, animasyonlu dersler, oyun ve daha fazlası ekampus.anadolu.edu.tr adresinde. Üstelik canlı eSeminer derslerinde alanında uzman akademisyenler sizi ve sorularınızı bekliyor!

E-KAMPÜS GİRİŞ



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğrenme Teknolojileri Ar-ge Merkezi tarafından düzenlenen “Anadolum: e-Kampüs Sistemi” tanıtım ve eğitim toplantısı yapıldı. 8 Mart Salı günü Salon 2003’te düzenlenen etkinlik, çok sayıda öğretim elemanının katılımı ve Uzman Mesut Aydemir'in sunumuyla gerçekleştirildi.



Sistemin tanıtım videosuyla başlayan sunumda Uzman Mesut Aydemir, ders sorumlusu ve ders moderatörlerinin yapması gerekenleri, öğrencilerin sisteme katkısı, sistemin kullanımıyla ilgili bilgiler verdi. Genellikle Açıköğretim Fakültesi ve uzaktan öğrenme üzerine yoğunlaşan interaktif eğitimlerin gerçekleştirileceğini belirten Aydemir, “Anadolum e-Kampüs Sistemi; öğrenme ve iletişim teknolojileri üzerine odaklanarak etkileşimi üst düzeye çıkarmayı ve öğrenen motivasyonunu artırmayı amaçlayan bir projedir.



Bu bağlamda öğretim elemanlarımızdan ünite etkinlikleri kapsamında haftada en az bir açık uçlu soru yazmalarını bekliyoruz. Bu sayede öğrencilerin cevap verebileceği ve yorum yapabileceği interaktif bir alan oluşacak.” sözlerini kaydetti.



SINAVLARIN BAŞARI NOTUNA ETKİSİ



Açıköğretim sisteine göre öğretim yapılan programlarda sınavlarda alınan sonuçların başarı notuna katkısı; ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i şeklinde belirlenmektedir. Bir Dersin Başarı Notu = (Ara Sınav Notu X %30) + (Dönem Sonu Sınav Notu X %70) değerlerinin toplamı ile hesaplanır. Örneğin; “Çağdaş Felsefe” dersinin ara sınavında 60, dönem sonu sınavında 80 alan bir öğrencinin başarı notu şu şekilde hesaplanmaktadır.

Başarı Notu = (60 X %30) + (80 X %70) => Başarı Notu = 18 + 56 => Başarı Notu = 74

SINAV SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR



Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları” ve “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları”na göre belirlenir. Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır. Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.



Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız. Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir. Cevaplar değerlendirilirken doğru cevaplara puan verilecek, yanlış cevaplar için puan düşürülmeyecektir. Başka bir deyişle, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir. Bu nedenle soru kitapçıklarındaki soruların cevapsız bırakılmaması, öğrencilerin yararınadır. Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.

GEÇİLEMEYEN DERSLER NE OLACAK?



AÖF yeni ders sisteminde seni 2 döneme ayrılıyor. 1. dönemde alınan ancak kalınan bir ders gelecek sene 1. dönem içerisinde, 2. dönemde alınan ancak kalınan ders yine gelecek yıl 2. dönem içerisinde alınabilecektir.



Yeni sistem ile geçtiğimiz senelerde 1 Vize + 1 Final olarak yapılan sınavlar artık her dönemde 1 Vize + 1 Final olarak yapılıyor. Bu durum da senede 2 kere Vize + 2 Kere final sınavına giriliyor. Bu vize ve finaller geçmişteki gibi vize%30 ve Final%70 olacak şekilde değerlendirmeye alınarak ortalama hesaplanıyor. Not Harfsel Olarak sisteme giriliyor.



Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.



1. Yıl 1. yarı yıl (dönem) 2. yarı yıl (dönem)



Yıl 3. yarı yıl (dönem) 4. yarı yıl (dönem)

Yıl 5. yarı yıl (dönem) 6. yarı yıl (dönem)

Yıl 7. yarı yıl (dönem) 8. yarı yıl (dönem)

AÖF ÇIKMIŞ SORULAR



AÖF çıkmış sorular listesi, Anadolu Üniversitesi'nin yayımlamış olduğu Ekampüs sayfası üzerinden öğrenci numarası ve şifresi ile kolayca görüntülenebilecek.



Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde yapılan sınavların soru ve cevapları ANADOLUM eKampüs Sisteminde yayınlanmaktadır.ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak, çıkmış sınav sorularına bakabilir ve cevap anahtarı kısmından soruların doğru cevaplarını görebilirsiniz.



Diğer taraftan adaylar, sınava katılım sağlamadan önce sınavda sorulacak üniteler hakkında da aşağıdaki linklerden bilgi alabilecek. 2018-2019 öğretim yılı güz dönemi sınav sorumluluk ünitelerine ulaşmak için aşağıda yer alan linklere tıklayınız.





