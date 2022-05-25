AÖF final sınavları geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi. Açıköğretim Fakültesi'nde dönem sonu başarı puanı final sınavından alınan puanın yüzde 70'i alınarak hesaplanır. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından AÖF sınav sonuçları ilan edilecek. Peki AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF sınav sonuçları kaç günde açıklanıyor? İşte detaylar...

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları hafta sonu düzenlendi. AÖF final sınavlarında adaylara her bir dersten 20 soru soruldu ve 30 dakika süre verildi.

Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF final sınavların ne zaman açıklanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.

2-3 Nisan tarihlerinde yapılan AÖF sınavlarının sonuçları Nisan ayının 12'sinde açıklanmıştı. Bu tarih göz önünde bulundurulduğunda AÖF final sınavlarının sonuçlarının Mayıs'ın 31'inde veya Haziran ayının 1'inde açıklanması bekleniyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI KAÇ GÜNDE AÇIKLANIYOR?

AÖF Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 10 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

ANADOLU ÜNIVERSITESI AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti