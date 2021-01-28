AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Anadolu AÖF sınav sonuç sayfası

28 Ocak 2021 Perşembe 13:27 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 13:27

Sınavlara katılım gösteren öğrenciler, AÖF final sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Anadolu Üniversitesi'nden AÖF final sınavı sonuçları ile ilgili beklenen açıklama geldi. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 'Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır.' denildi. Adaylar, sonuçları https://aof.anadolu.edu.tr Anadolu AÖF sınav sonuç sayfası üzerinden T.C kimlik numarası ile sonuçlarına erişim sağlayabilecekler. Peki AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınav sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Ancak sınava ilişkin itiraz süreci bugün tamamlanacak.

ANADOLU AÖF SINAV SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Online sınavlarda vize sınavlarının sonuçları sınavların tamamlanmasının ardından 4 gün sonra erişime açılmıştı. Bu kapsamda Ocak ayının 25'inde tamamlanan AÖF final sınavı sonuçlarının 29 Ocak’ta açıklanması bekleniyor.

Anadolu Üniversitesi geçtiğimiz günlerde güz dönemi final sınavlarını tamamladı. Sınava katılan adaylar elde ettikleri sonuçları kısa süre içerisinde öğrenebilecekler. İtiraz sürecinde ise son güne girildi. İşte Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınavları ile ilgili tüm detaylar…

Adaylar sınavlardan elde ettikleri sonuçları “esinav.anadolu.edu.tr” üzerinden öğrenebilecekler. Konuya ilişkin Anadolu Üniversitesi’nden açıklama yapıldığı anda içeriğimizde yerini alacak. Sonuçlarla ilgili detaylar yine aynı şekilde Anadolu Üniversitesi’nin resmi internet adresleri üzerinden takip edilebilecek.

2020-2021 AÖF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi kayıtları 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Kayıt yenileme işlemi yapmak isteyen adaylar internet üzerinden başvurularını 25 Şubat 2021 tarihine kadar yapabilecek. Mazeretli kayıtlar ise 26 Şubat tarihinde olacak. İşte detaylı 2020-2021 AÖF sınav takvimi;

Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021