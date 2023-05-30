AÖF final sınavı tarihleri açıklandı! 2023 Anadolu AÖF Bahar Dönem sonu sınav bilgileri

AÖF sınav tarihleri açıklandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023 Bahar dönemi final sınavları Çevrimiçi (Online) olarak, esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden yapılacak. Öğrenciler sınav tarihlerini https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden öğrenebilecekler. İşte 2023 Anadolu AÖF final sınavı tarihleri

2023 ANADOLU AÖF FİNAL SINAVI TARİHLERİ



AÖF final sınavları 3-4 Haziran ve 10-11 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Bahar dönemi final sınavları online olarak gerçekleştirilecek.

Öğrenciler, sorumlu olduğu derslerin sınavlarına AÖF çevrimiçi sınav sistemi "esınavanadoluedutr" online sınav giriş sayfası üzerinden katılabilecekler. Sorumlu olduğunuz derslerin sınav tarihlerini öğrenmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

AÖF BAHAR DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAV BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYIN

AÖF sınav giriş bilgileri e-devlet veya Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanabiliyor

AÖF ONLİNE SINAV KURALLARI

2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Çevrimiçi Sınavda her ders için 30 soruya 40 dakika süre verilecek.

AÖF online sınav sistemi Türkiye saati ile 08.00 ve 23.00 saatleri arasında aktif olacaktır.

Sorumlu olduğunuz her bir ders için hangi gün sınava girebileceğiniz öğrenci sayfanızda (aosogrenci.anadolu.edu.tr) yer alan "Sınav Giriş Bilgisinde" belirtilmiştir. Dersinize burada belirtilen gün dışındaki günlerde giremezsiniz.

Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.

AÖF final sınavı, başarı notunu %70 oranında etkileyecektir.

2023 AÖF FİNAL SINAVI GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Açıköğretim sınavlarında derslerden başarılı sayılmak için ders başarı puanının 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanını; Ara sınavın %30'u, Dönem Sonu sınavında %70'i alınarak hesaplanır.