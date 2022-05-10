AÖF final sınavları için hazırlıklarını sürdüren Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, sınav tarihlerini sorguluyor. Bahar dönemi final sınavları için AÖF sınav giriş belgeleri https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden yayınlanacak. Yapılacak olan final sınavı notunun ise %70'i alınarak "Başarı Notu" belirlenecek. Peki AÖF final sınavları ne zaman? İşte 2022 AÖF bahar dönemi sınav takvimi

AÖF FINAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF final sınavları, Mayıs ayının 21- 22 tarihlerinde yapılacak. Sınava giriş belgeleri ise en az 1 hafta öncesinden yayınlanacak.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun ise %70'i alınarak "Başarı Notu" belirlenecek.

2022 AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

AÖF final sınavları, 21.05.2022 - 22.05.2022 tarihlerinde yapılacak.

AÖF Yaz Okulu Sınavı ise 13.08.2022 tarihinde uygulanacak.

Açıköğretim Üniversitesi Sınavları, Anadolu Üniversitesi'nin belirlediği tarihlerde Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

AÖF vize sınavlarının yüzde yüzde 30'u alınmaktadır, final sınavlarının ise yüzde 70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti