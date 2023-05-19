2023 AÖF final sınavları ne zaman? Anadolu AÖF final tarihleri

AÖF final sınavlarının tarihleri, bahar dönemi vize sınavlarına katılan adaylar tarafından sorgulanmaya başlandı. Açıköğretim Üniversitesi bahar dönemi vize sınavları deprem nedeniyle online olarak yapılmıştı. Anadolu Üniversitesi yaptığı duyuruda 2023 AÖF sınav takvimi ile birlikte AÖF final sınavlarının yapılacağı tarihleri de açıkladı. Peki AÖF final sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF final tarihleri 2023

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 öğretim yılı bahar dönem sonu sınavları 3-4 Haziran 2023 ve 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.

AÖF 2022-2023 Öğretim Yılı Türkiye ve Yurt Dışı Programlarının Sınav Tarihleri

BAHAR DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAVI (ÇEVRİMİÇİ ONLİNE)



03-04 Haziran 2023

10-11 haziran 2023

Yaz Okulu Sınavı: 19.08.2023

AÖF SINAVLARI NASIL OLACAK?

AÖF bahar dönemi final sınavları, vize sınavlarında olduğu gibi online (çevrim içi) olarak gerçekleştirilecek.

AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılab sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor. Sınavlara "aof.anadolu.edu.tr" adresi üzerinden giriş yapmak için öğrenci numarası - şifre veya e- Devlet seçeneği ile giriş yapılıyor. Ders geçme notu ise 35 ve çıkan sorular her dersten 20 soru, 30 dakika şeklindedir.

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Açıköğretim Fakültesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ders geçme notu 35 olarak belirlendi. Öğrencilerin sorumlu oldukları dersleri başarıyla vermeleri için vize ve final ortalamalarının otuz beşten yukarı olması gerekmektedir.