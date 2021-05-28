AÖF final sınavları ne zaman? AÖF final sınav tarihleri 2021!

28 Mayıs 2021 Cuma 13:32 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 13:32

AÖF final sınavları ne zaman? sorusunun yanıtı açıköğretim fakültesi öğrencileri tarafından merak ediliyordu. AÖF final sınavlarının tarihleri açıklandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu sınavları çevrimiçi (online) yapılacak. AÖF final sınavları İkinci dönem sınavlarına katılım sağlayacak olan öğrenciler, Açıköğretim final sınavı tarihlerinin Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden görüntüleyecekler. Peki AÖF final sınavları ne zaman? İşte AÖF final sınav tarihleri 2021!

AÖF SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI

AÖF sınav tarihleri ve giriş belgesi yayımlandı. Üniversitenin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Çevrimiçi (Online) Dönem Sonu Sınavı, Sınav Giriş Bilgisi aof.anadolu.edu.tr sayfası üzerinden yayımlanmıştır.

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF final sınavı giriş ekranı yoğun ilgi görüyor. Binlerce AÖF öğrencisinin katılım göstereceği AÖF final sınavları başlıyor. Sınav 2 ve 6. Yarıyıl Dersleri ile 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü başlıyor. 4 ve 8. Yarıyıl Derslerinin sınavı ise 05 Haziran 2021 Cumartesi başlayacak.

Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ya da öğrenci şifresi ile giriş yapılabiliyor. İşte AÖF final sınavı giriş ekranı...

AÖF SINAVI GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ

2 ve 6. Yarıyıl Dersleri

29 Mayıs 2021 Cumartesi

30 Mayıs 2021 Pazar

31 Mayıs 2021 Pazartesi

4 ve 8. Yarıyıl Dersleri

05 Haziran 2021 Cumartesi

06 Haziran 2021 Pazar

07 Haziran 2021 Pazartesi

AÖF FİNAL SINAVI NASIL OLACAK?

Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre olacaktır. Sınavlar kişiye özel olarak oluşturulmaktadır. Öğrenciler, sınav esnasında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağından ya da herhangi bir kişiden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüdür.

Sınav başladıktan sonra aktif oturum içinde soruyu görme, sonraki soruya geçme gibi normal sınav akış işlemleri dışında; tarayıcıyı kapatma, sayfayı yenileme, sayfada geri tuşuna basma, tam ekrandan çıkma gibi herhangi bir işlemin yapılması anormal aktivite olarak değerlendirilir. Sınav sisteminde anormal aktivite tespit edildiğinde öğrenciye uyarı verilebilir.

İşlemin tekrarlanması durumunda öğrencinin sınavı sonlandırılabilir.Sınavda Uygulanacak Kurallara aykırı hareket edilmesi, anormal aktivitelerin tespit edilmesi, öğrenciden kaynaklanan teknik sorunlar ve benzeri nedenlerle sınavın tamamlanamamasının sorumluluğu öğrenciye aittir.

Sınavda 17 lisans programında listede yer alan derslerden çoktan seçmeli soruların yanında kısa ve uzun cevaplı açık uçlu sorular da sorulacaktır.