AÖF 2023 güz dönemi final sınavları açıklandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavlarının açıklanmasıyla birlikte dönem sonu not ortalamaları da belli oldu. Genel not ortalamasına göre koşullu geçer not alan öğrenciler, "AÖF geçme notu kaç 2023? AÖF koşullu geçer ne demek?" sorularına cevap aramaya başladı. İşte Açıköğretim harf notları

AÖF KOŞULLU GEÇER NE DEMEK?

AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte dönem sonu not ortalamaları da belli oldu.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) ders geçme notu 35'tir. 35'in altında kalan her not, FF alarak doğrudan kalacak, 35 üzeri ise çan eğrisine girerek harf notu alacak ve genel ortalamaya göre koşullu veya doğrudan geçmiş olacaktır.

Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır.

AÖF GEÇME NOTU KAÇ 2023?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında AÖF koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş sayılır.

AÖF dönem sonu not ortalaması 2,00'ın altında olan öğrenci, Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren koşullu geçer notu aldığı dersleri tekrar seçilebilir.

AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır.

CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise AÖF koşullu geçer olarak adlandırılan sonuçları geçer harf notlarıdır.

AÖF DERS GEÇME NOTLARI

84 – 100 notları arasında AA harf notu geçer.

77 – 83 notları arasında AB harf notu geçer.

71 – 76 notları arasında BA harf notu geçer.

66 – 70 notları arasında BB harf notu geçer.

61 – 65 notları arasında BC harf notu geçer.

56 – 60 notları arasında CB harf notu geçer.

50 – 55 notları arasında CC harf notu geçer.

46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçer.

40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçer.

33 – 39 notları arasında DD harf notu ile 1,00 koşullu geçer.

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalır.