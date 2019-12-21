21.12.2019 11:34 - Güncelleme: 21.12.2019 11:34

14-15 Aralık'ta yapılan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 güz dönemi ara sınav sonuçları 20 Aralık tarihinde açıklandı. Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF geçme notu kaçtır? AÖF harf notu nasıl belirlenir? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. AÖF sınav sonuçlarına, Anadolu Üniversite'nin login.anadolu.edu.tr adresi üzerinden erişilebiliyor. Sınav sonucu değerlendirmeleri e posta adresi ve şifre girişleri ile sağlanacak. AÖF geçme notu ve harf notu hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.

AÖF GEÇME NOTU KAÇTIR?

"Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 30'dur.

30’un altındaki başarı notlarının harf notu karşılığı FF’tir.

AÖF HARF NOTU NASIL BELİRLENİR?

AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC Geçer Harf Notlarıdır ve öğrencinin bu notları aldığı dersler tekrar seçilemez.

CD, DC ve DD koşullu geçer harf notlarıdır. Bu notlar ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00’ın üzerinde ise geçer harf Notlarıdır ve öğrencinin bu notları aldığı dersler tekrar seçilemez. Dolayısıyla, bu, öğrenci bu derslerden başarılı olmuştur anlamına gelir. Fakat, öğrencinin son akademik durumu Uyarı yani genel not ortalaması 2,00’ın altında ise bu notlar, Başarısız Harf Notlarıdır ve Uyarı alınan dönemden itibaren öğrencinin bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.

FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.

Şunu hatırlatmakta fayda var: Öğrencinin daha önceki dönemlerdeki Akademik Durumu Uyarı olsa bile, son akademik durumu Başarılı ise koşullu geçer derslerinden başarılı olmuş olur.

Örneğin, Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00’ın üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır. Öğrenci genel not ortalamasını 2.00’ın üzerine taşıdığında koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.

AÖF DERS GEÇME NOTLARI

84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz

77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz

71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz

66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz

61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz

56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz

50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz

46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz

40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz

33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.

AÖF HARF NOTLARI

Not Aralığı – Harf Notu – Not Değeri

84 – 100 AA 4,00 (GEÇTİ)

77 – 83 AB 3,70 (GEÇTİ)

71 – 76 BA 3,30 (GEÇTİ)

66 – 70 BB 3,00 (GEÇTİ)

61 – 65 BC 2,70 (GEÇTİ)

56 – 60 CB 2,30 (GEÇTİ)

50 – 55 CC 2,00 (GEÇTİ)

46 – 49 CD 1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)

40 – 45 DC 1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)

33 – 39 DD 1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)

0 – 32 FF 0,00 (KALDI)