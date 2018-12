AÖF güz dönemi final sınavı ne zaman? 2018 2019 AÖF sınav takvimi çıkmış sınav soru örnekleri neler? Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav tarihleri ne zaman? soruların yanıtları merak edilen konular arasında. AÖF güz dönemi vize sınavlarının tamamlanması ve sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte bu kez de final sınavlarının yapılacağı tarih merak konusu oldu. AÖF final sınavlarının ne zaman yapılacağını öğrenmek isteyen öğrenciler, AÖF güz dönemi final programını sorguluyor. AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı, gözler final oturumlarına çevrildi. Hazırlıklarına erkenden başlamak isteyen açıköğretim öğrencileri final tarihinin ne zaman olduğunu araştırıyor. AÖF final sınav tarihi son dakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavı için heyecan dorukta! Geçtiğimiz günlerde ara sınav sonuçları açıklanan AÖF'de şimdi final sınavları heyecanı için geri sayım başladı. 2018-2019 güz dönemi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından AÖF öğrencileri final sınavlarına odaklandı.

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?



Anadolu Üniversitesi takviminde yer alan bilgilere göre AÖF Güz Dönemi final sınavları 12-13 Ocak tarihlerinde yurt genelinde gerçekleştirilecek. Bahar dönemi ara sınavları 13-14 Nisan tarihlerinde, bahar döneminin final sınavları ise 25-26 Mayıs tarihinde uygulanacak. 2019 yılının tek ders sınavı ise 20 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.

AÖF SINAV TARİHLERİ



AÖF Güz Dönemi Dönem sonu sınavları 12-13 Ocak tarihlerinde uygulanacak.



Bahar Dönemi ara sınavları 13-14 Nisan 2019'da. Dönem Sonu sınavları ise 25-26 Mayıs'ta yapılacak.



AÖF üç ders sınavı 20 Temmuz 2019'de gerçekleşecek.



AÖF DEĞERLENDİRME SİSTEMİ



Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları” ve “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları”na göre belirlenir.



Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.



Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3(üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.



Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız. Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir.



Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.



Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 18/03/2016 tarihli ve 75850160-106-158-16196 sayılı yazısıyla Açıköğretim programları uygulayan üniversitelerin ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinde uygulama birliğinin sağlanmasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ilgili üniversitelere bildirilmiştir.



Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı gereği, 2016-2017 Öğretim Yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde, sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde çoktan seçmeli beş seçenekli test tipi sorularda, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı eksiltmesi, Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.



Sınav değerlendirilirken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı sınavla ilgili ham puanınız olacaktır.



BÜTÜNLEME SINAVI OLACAK MI?



Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde güz döneminde güz dönemi ara sınavı ve dönem sonu sınavı, bahar döneminde bahar dönemi ara sınavı ve dönem sonu sınavı olmak üzere ilgili öğretim dönemlerinde kaydını yenileten öğrencilere dört sınav yapılmakta olup, her bir sınav organizasyon açısından Türkiye ve dünyadaki en büyük sınav organizasyonlarındandır.



Öğrenci sayısı açısından dünyanın en büyük üniversiteleri arasında yer alan üniversitemizin, tüm öğrencilerine kayıt, öğrenci ve sınav hizmetlerini zamanında ve eksiksiz sunabilmesi, sistemin sürdürülebilirliği ve güvenirliği açısından en önem verilen konudur. Ancak dönemlik sistem uygulamasında, yasalarla çizilen öğretim zamanları ve bir milyonun üzerindeki öğrencimizin kayıt ve sınav organizasyonları daha kısıtlı bir takvimle çalışılmasını zorunlu hale getirmektedir. Bir sınav organizasyonu için soruların hazırlanması hariç hazırlık, organizasyon ve değerlendirme süreçleri için ortalama 60 gün gerekmektedir.



Sınavlarda başarının değerlendirilmesinde Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları kullanılmaktadır. Bu sistemde güz ve bahar dönemleri birbiri ile ilişkilidir. Güz döneminde bir öğrencinin başarısız olduğu bir dersi bahar döneminde genel not ortalamasını yükselterek kurtarma şansı vardır. Bütünleme sınavı uygulandığında dönemler arası bağlantı kopacağından ve sistemdeki akademik durum uygulanamayacağından öğrenci başarısı olumsuz etkilenecektir. Ders geçme ve değerlendirme sistemimiz incelendiğinde bu durum açıkça görülecektir. Tüm bu açıklamalar sonucunda bütünleme sınavı uygulanması durumunda öğrencilerimizin dezavantajlı duruma geleceği değerlendirilmektedir.



Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 08.01.2014/1.1 no'lu "Açıköğretim Programlarında bütünleme sınavı yapılıp yapılmayacağının Anadolu Üniversitesi Senatosunca kararlaştırılmasına oy çokluğu ile karar verildi." yazısına istinaden Üniversitemiz Senatosunun 11.07.2012 tarih ve 8/2 sayılı "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencileri