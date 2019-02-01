AÖF ikinci dönem 2019 kayıt yenileme tarihi ne zaman? (AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?)

AÖF sınav sonuçları sonrası kayıt yenileme heyecanı başladı. Açık öğretim öğrencileri 2. Dönem kayıt yenileme işlemlerini Anadolu Üniversitesi resmi internet adresi üzerinden yapılacak duyuru ile birlikte açık öğretim (AÖF) öğrenci otomasyon girişi üzerinden kayıtlarını yenileyebileceklerdir. AÖF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır? Harç ödemesi hangi bankaya yatırılır?

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman başlayacağı, Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. 12-13 Ocak tarihlerinde tamamlanan AÖF güz dönemi final sınavlarının ardından gözler, AÖF kayıt yenileme işlemlerine çevrildi.

Güz dönemi final sonuçlarının açıklanmasının ardından beklentileri artan AÖF öğrencileri, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor.

KAYIT YENİLEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

AÖF'ün resmi internet sitesindeki akademik takvimde yer alan bilgilere göre; Açıköğretim Fakültesi'nin 2018-2019 öğretim yılı bahar dönemi kayıtları 11 Şubat'ta başlayacak. Kayıt yenileme 22 Şubat Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecek.

Anadolu Üniversitesi, AÖF kayıt yenileme kılavuzu içerisinde yer alan bilgilere göre; kayıt işlemleri dört adımda gerçekleşiyor: Derslerini seç, ücretini öde, otomasyondan kaydını kontrol et ve ders kitaplarını e-Kampüs'te alma işlemi.

2019 AÖF kayıt yenileme tarihleri, 11 Şubat 2019 tarihinde başlıyor, 22 Şubat 2019 tarihinde sona eriyor. Üniversite, başvuru tarihlerinin uzamayacağını açıkladı.

Önemli: Öğrenciler ders ekleme/silme işlemlerini yaptıktan sonra ödeme gerçekleştiğinde, tekrardan ders ekleme-silme işlemlerini gerçekleştiremez.

2019 AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar? Anadolu Üniversitesi, 2019 kayıt yenileme ücretinin başvuru tarihleri içerisinde açıklanacağını dile getirdi. Ücretler, kayıt otomasyon sayfasından görülebilecek.

AÖF kayıt yenileme kılavuzu 2019

11 Şubat ila 22 Şubat tarihleri içerisinde öğrenciler kayıt işlemlerini nasıl yapacağına dair bilgileri, üniversite kılavuz içerisinde yayımladı.

AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman başlıyor?

AÖF sınav tarihleri 2019 yılında; Bahar dönemi vize sınavı 13 Nisan 2018 tarihinde başlıyor, 14 Nisan 2019 tarihinde sona eriyor. Bahar dönemi final sınavı 25 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor, 26 Mayıs 2019 tarihinde sona eriyor.

AÖF'TEN NASIL MEZUN OLUNUR?

Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS kredilik, lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ notu olmayan Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veya önlisans diploması verilir.