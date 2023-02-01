AÖF ikinci donem kayıtları ne zaman 2023? AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri

AÖF kayıt yenileme tarihleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Üniversite eğitimlerine açıktan devam eden öğrenciler, çevrimiçi kayıt yenileme işlemlerini https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapabilecek. Peki AÖF ikinci donem kayıtları ne zaman 2023? İşte 2022-2023 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri

AÖF İKİNCİ DONEM KAYITLARI NE ZAMAN 2023?



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci dönem kayıt yenileme işlemleri Şubat'ın 13-24 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Çevrimiçi başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir.

AÇIKÖĞRETİM AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?



Açıköğretim fakültesinde öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler Bahar Dönemi kayıt yenileme tarihlerinde ders seçimi yapabilecektir.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

AÖF'te kayıt yenileyecek öğrencilere fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir.

AÖF Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile yapılacaktır.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?



2022-2023 AÖF Kayıt yenileme ücreti 610 TL - 645,5 TL arası (6 derse kadar) değişmekte olup, 12 taksite kadar bölünebiliyor.

AÖF kayıt yenileme ücretini öderken 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Döneminde Seçtiğiniz Dersler ve 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Döneminde Seçebileceğiniz Dersler (Zorunlu/Not Yükseltmek Amacıyla Alınması Öğrencinin Planlamasına Bağlı Olan Dersler) doğrultusunda peşin veya taksitli ödeyebilirsiniz.