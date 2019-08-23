Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesinin "ikinci üniversite" programlarına başvuru ve kayıt işlemleri için tarihler açıklandı. AÖF ikinci üniversite başvuruları ne zaman başlayacak? AÖF ikinci üniversite başvurusu nasıl yapılır? sorularının yanıtları da merak edilmeye başlandı. AÜ Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerine internet aracılığıyla başvuru ve kayıt işlemleri 2 Eylül'de başlayacak ve 12 Eylül'de sona erecek. AÖF ikinci üniversite başvuruları hakkında tüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

AÖF tarafından yapılan açıklamaya göre ikinci üniversite müracaatları 2 Eylül' de başlayacak ve başvurular 18 Ekim'e kadar yapılabilecek.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere; lisans eğitimi alanlar lisans veya önlisans programlarına; önlisans eğitimi alanlar sadece önlisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabilecek.

İnternet başvuru işlemleri, 2 Eylül ile 18 Ekim tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt işlemleri ise 2 Eylül ile 17 Ekim mesai bitimine kadar devam edecek. Bu tarihler arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayan öğrenciler ise 18 Ekim 2019 tarihinde bizzat veya yakınları aracılığıyla başvuru yaparak kayıtlarını gerçekleştirebilecekler. 18 Ekim 2019 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacak.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT DÖNEMİ

02 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayıp, 17 Ekim 2019 Perşembe günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Mazeretli Kayıt İşlemlerİ, 18 Ekim 2019 Cuma günü mazeretli olanların kayıtları yapılacaktır.

12 Ekim 2019 Cumartesi günü AÖF büroları kayıt işlemleri için açık olacaktır.

Adaylar, 02 Eylül - 18 Ekim 2019 tarihleri arasında illerde bulunan Açıköğretim Fakültesi bürolarına bizzat başvurarak kayıtlarını gerçekleştirecektir. Bu tarihler arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayanlar 18 Ekim 2019 tarihinde bizzat veya yakınları aracılığıyla başvurarak kayıt yaptırabilir. 18 Ekim 2019 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Kayıt süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar Fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.

İnternet Başvuru ve Kayıt ile ilgili resmi çağrı bu ilanla yapılmaktadır.

Adaylar, ders transferi ve muafiyet işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgiye www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Duyurular bölümünden ulaşabilirler.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİRE KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

İnternet Başvuru Belgesi

Öğrenci Bilgi Formu

Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları

Öğrenim Belgesi