Üniversitelerde halen öğrenci olan ya da bu programlardan mezun olan Önlisans öğrencileri/mezunları sadece önlisans programlarına, Lisans öğrencileri/mezunları önlisans ve lisans programlarına ikinci üninversiteye kayıt yaptırabiliyorlar. AÖF ikinci üniversite kayıt evrakları nelerdir? AÖF ikinci üniversite kayıt işlemleri nasıl yapılır? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. AÖF ikinci üniversite kayıt işlemleri hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT EVRAKLARI NELERDİR?

İnternet Başvuru Belgesi

Öğrenci Bilgi Formu

Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları

Öğrenim Belgesi

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

AÖF ikinci üniversite kayıtları 2 Eylül ve 18 Ekim tarihleri aralığında yapılacak.Başvurular http://aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere; lisans eğitimi alanlar lisans veya önlisans programlarına; önlisans eğitimi alanlar sadece önlisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabilecek.

Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “İkinci Üniversite” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ NELER?

2019-2020 öğretim yılı İkinci Üniversite kapsamında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin birinci sınıfına kayıt yaptırılabilecek önlisans ve lisans programları kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor.

Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları

Felsefe

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Sağlık Yönetimi

Sosyoloji

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

Yönetim Bilişim Sistemleri