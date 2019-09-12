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AÖF ikinci üniversite kayıtları nasıl yapılır? AÖF ikinci üniversite için gerekli evraklar neler?

AÖF ikinci üniversite kayıtları nasıl yapılır? AÖF ikinci üniversite için gerekli evraklar neler? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Üniversitelerde halen öğrenci olan ya da bu programlardan mezun olan Önlisans öğrencileri/mezunları sadece önlisans programlarına, Lisans öğrencileri/mezunları önlisans ve lisans programlarına ikinci üninversiteye kayıt yaptırma hakkına sahipler. AÖF ikinci üniversite kayıtları 2 Eylül'de başladı. AÖF ikinci üniversite kayıtları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

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Üniversitelerde halen öğrenci olan ya da bu programlardan mezun olan Önlisans öğrencileri/mezunları sadece önlisans programlarına, Lisans öğrencileri/mezunları önlisans ve lisans programlarına ikinci üninversiteye kayıt yaptırabilirler. AÖF ikinci üniversite kayıtları nasıl yapılır? AÖF ikinci üniversite için gerekli evraklar neler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. AÖF ikinci üniversite kayıtlarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içeriisnden ulaşabilirsiniz. İşte merak edilenler.. 
 
AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR? 
AÖF ikinci üniversite kayıtları 2 Eylül ve 18 Ekim tarihleri aralığında yapılacak.Başvurular http://aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden yapılabilecek. 
 
Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere; lisans eğitimi alanlar lisans veya önlisans programlarına; önlisans eğitimi alanlar sadece önlisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabilecek.
 
 
Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “İkinci Üniversite” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.
 
 
AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?
İnternet Başvuru Belgesi
Öğrenci Bilgi Formu
Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları
Öğrenim Belgesi
 
AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ NELER?
2019-2020 öğretim yılı İkinci Üniversite kapsamında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin birinci sınıfına kayıt yaptırılabilecek önlisans ve lisans programları kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor.
Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları
 

 
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