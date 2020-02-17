17 Şubat 2020 Pazartesi 10:22 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 10:22

Öğrenim hayatını Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi üzerinden devam ettiren öğrenciler AÖF kayıt yenileme 2020 son gün ne zaman? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri bugün itibarıyla kabul edilmeye başlandı. Kayıt yenileme işlemleri sadece https://login.anadolu.edu.tr/ adresinden gerçekleştirilebilecek. Kayıt yenileme tarihleri içinde öğrenciler, kayıt yenileme işleminin gerçekleşip gerçekleşmediğini, aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından mutlaka kontrol etmeleri gerekiyor.

AÖF YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit 220 lira, tekniker unvanı verilen programlarda ise alt limit 240 liradır.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 28 Şubat 2020 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59’a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile saat 22:00’a kadar kredi kartıyla ödeme yapılabilecektir. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

28 Şubat 2020 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Bahar Dönemi kayıt yenileme süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi 4 adımda gerçekleştirilir:

AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

1. DERS SEÇİMİ

Ders seçim işlemi aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılabilecek.

2. KAYIT YENİLEME ÜCRETİ

AÖF kayıt yenileme ücretleri Ziraat Bankası ATM'lerinden yatırılabilecek.

3. KAYIT YENİLEME İŞLEMİNİN KONTROLÜ

Öğrencilerin aof.anadolu.edu.tr adresinden kayıt yenileme işleminin gerçektirildiğini kontrol etmesi gerekiyor.

4. DERS KİTAPLARIN EKAMPÜS'TE

Ders seçimi, ücret ödeme ve ders kontrolünden sonra ekampüs sistemine giriş yaparak ders kitaplarınızı inceleyebilirsiniz.

DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ders seçimi için 1 yarı yılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilirler. Öğrenciler ders seçimini kayıt yenileme tarihleri içerisinde yaparlar ve sonradan seçtikleri derslere itiraz edemezler. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamazlar. Öte yandan ders seçimi öğrencinin kendisi tarafından yapılacağından mazeretli ders ekleme işlemi yapılmayacaktır.