AÖF kayıt yenileme süresi uzatıldı mı? 2018 AÖF harç ödemesi nereden ve nasıl yapılacak? AÖF 2018 kayıt yenileme bugün saat kaçta sona erecek? AÖF kayıt yenileme harç parası hangi bankaya yatırılacak? 2018 AÖF harç ödeme tarihi bugün sona eriyor mu? Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme ve ikinci üniversite kayıt işlemleri nasıl yapılır? AÖF harç ücreti ne kadar? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Anadolu Üniversitesi'ne bağlı Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) devam eden kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman biteceği merak konusu oldu. Öte yandan AÖF kayıt işlemini tamamladıktan sonraki aşama olan ders ekleme ve çıkarmayı yapacak öğrenciler, bir yandan da harç parasının hangi bankaya yatırılacağını sorguluyor. 25 Eylül'de başlayan AÖF kayıt yenileme işlemi için artık son günler. AÖF kayıt yenileme işlemleri için harç ücretini yatıracak olan öğrenciler, bu işlemin ardından ders seçim işlemlerini tamamlayabilecek. AÖF kayıt yenileme işlemine ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar star.com.tr'de.

AÖF'te eğitim alan öğrencileri yakından ilgilendiren AÖF kayıt yenileme 25 Eylül'de başladı. Kayıt yenilemenin son bulacağı tarih ise 5 Ekim olarak belirlendi. Ders seçimi ile başlayacak olan kayıt yenileme süreci, ücret ödeme, otomasyon kaydını kontrol etme ve e-kampüs üzerinden ders kitaplarına erişme şeklinde 4 adımda ilerleyecek.



AÖF HARÇ ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?



Ödemelerini Ziraat Bankası'nın bankamatik ve internet bankacılığı ekranı üzerinden yapabilecek olan öğrenciler, bunu 5 Ekim 23.30'a kadar tamamlayabilecek. Öğrenciden banka dekontu ise saklaması talep edilecek.



Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı öğrencilerden program süresi içinde olanlar (önlisansta 2 yıl, lisansta 4 yıl), AÖF kayıt yenileme kılavuzunun 2.5.1. maddesinde açıklanan kanunlar kapsamındaki öğrenciler ile 2.5.2. maddesinde açıklanan Engelli Öğrenciler, Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemeyecek.





Kayıt aşamasında şu yöntemler denenebilecek;



*Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme



(İnternet başvurunuzu yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.)



*İnternet Bankacılığı ile Ödeme



*ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)



*Mobil Bankacılık ile Ödeme



DERS EKLE - SİL İŞLEMİ NASIL YAPILIR?



Ders seçim işlemi üç aşamadan oluşmaktadır:



1-Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girmeniz gerekecektir.



2-İkinci aşamada ders seçim işlemi yaparak alacağınız ve bıraktığınız dersleri belirleyeceksiniz.



3-Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçim işlemini onaylamanız istenecektir.



Yaptığınız ders seçim işlemini onaylamadığınız takdirde, ders seçim işleminiz geçersiz sayılacaktır. Ders seçimi işleminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçim işlemi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre oluşacaktır.





Ders seçim işlemini tamamlayan öğrenciler, bilgi amaçlı olarak 2018-2019 Öğretim Yılı Güz/Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasının çıktısını alabilir. Bu sayfada öğrencilerin ders seçim (ekle/sil) işlemi sonucunda; Alacağı Dersler, Bıraktığı Dersler, Ödeme Bilgisi, Sınav Merkezi Değişiklik Tarihleri ve Sınav Tarihleri bilgileri yer almaktadır.